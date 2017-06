Hauskislaisena

Melkein kymmenen kesää sitten seisoin etuportaillamme vaatekassi olalla ja kumpparit kädessä odottamassa kaveriani ja hänen isäänsä. Kun he tulisivat, lähtisimme kohti Kaislajärven leirikeskusta. Hauskis-leiri alkaisi pian.

Hauskis-leiri oli kesäni huippukohta, kun olin pieni ja ehkäpä kolmena kesänä leirille osallistuinkin. Odotin sitä kuin kuuta nousevaa, ja sen alkamista edeltävänä yönä oli vaikea saada unen päästä kiinni. Onkohan uikkari ja pyyhe pakattu? Muistikohan äiti ostaa minulle oikean karkkipussin leiriherkuiksi? Unohtamatta tietenkään tärkeintä kysymystä: ketkäköhän tulevat kanssani samaan mökkiin nukkumaan?

Kuumottavin tilanne koko leirillä oli mökkijaot. Kun huonekaverit olivat selvillä, alkoi suuret ja vakavat neuvottelut siitä, kuka nukkuisi ylä- tai alasängyssä. En itse ainakaan koskaan joutunut sen suurempiin vääntöihin siitä, kuka saisi mieluisimman pedin. Sovimme aina pitävämme mökin täydellisessä järjestyksessä, mutta silti aina jouduimme panikoimaan huonetarkastuksen koittaessa.

Parasta Hauskis-leirissä oli se, että saimme olla monta yötä pois kotoolta. Se oli hirmuisen jännittävää ja hauskaa. Koti-ikäväkään ei ehtinyt yllättää, sillä hädin tuskin muistin soittaakaan hyvän yön- puhelun vanhemmilleni. Yksi parhaimmista muistoista leireiltä tulee lipunryöstöstä, kun itse löysin lipun aivan kammottavan isosta nokkospuskasta. Tietysti halusin viedä joukkueemme voittoon ja työnsin kuin työnsinkin käteni paukamia ja polttelua uhaten pusikkoon. Me voitimme. Toinen hyvä muisto tulee perinteisistä leiritansseista. Tanssien koreografiat opittuamme vetelimme niitä koko loppukesän. Ihailin silloin suuresti nuoria ohjaajia, jotka heittäytyivät leiritunnelmaan meidän kanssamme ja taistelivat esimerkiksi norsupalloa pelatessa suu yhtälailla irvistyksessä kuin mekin.

Joka vuosi leirin päätyttyä toivoin, että saisin joskus itse toimia yhtenä ohjaajana kyseisellä leirillä ja tänä vuonna tilaisuuteni tuli. Hauskis- leiri järjestettiin jälleen ja maanantaina leirin alkaessa sinne saapui juuri samanlaisia lapsia joita muistan omilla leirillänikin olleen. Alussa seurailtiin silmä tarkkana muita ja yritettiin opetella toisten nimiä. Puolessa välissä leiriä päivän rutiinit tulivat tutuiksi ja lopussa valitettiin vanhemmille, että miksi ihmeessä leirin piti loppua näin aikaisin. Leiripäivien kulku on edelleen aivan sama.

Ajat ovat silti muuttuneet. Leirit järjestetään nykyisin Sampolassa. Enää leirillä ei saunota rantasaunassa ja juosta löylyistä uimaan suoraan lampeen. Enää ei tarvitse neuvotella kuka saa yläsängyn ja kuka tyhjentää mökin roskiksen. Suurin muutos mielestäni on se, että enää leirillä ei yövytä, eikä mukaan tarvitse pakata puolta omaisuutta. Nykyisin leiriläiset pääsevät esimerkiksi laskemaan vesiliukumäkeä uimahalliin tai osallistumaan suunnistusradalle, jonka reitti löytyy paperikartan sijaan puhelimesta.

Yksi juttu leireillä on silti säilynyt tismalleen samana – ystävät. Olivat he sitten uusia tai vanhoja, mielestäni Hauskis-leirillä on ollut ja on edelleenkin säilynyt tallessa yhdessä tekemisen salaisuus. Muistan vieläkin, miten hauskaa oli temmeltää yhdessä kavereitten kanssa ja oli ihanaa huomata sama tämänkin vuoden leiriläisissä. Yhä edelleen lapsen kasvoilta paistaa onnellisuus, kun kaveri hakee mukaan askartelemaan tai haastaa biljardipeliin tai viestissä jaksaa lopen uupuneenakin kannustaa toisia. Tai miten onnelliseksi ohjaaja tulee, kun ihan yhtäkkiä joku juoksee toisen leiriläisen luo ja ottaa häntä kädestä kiinni.

Tuiku Rauhala