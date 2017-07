Mansikkakausi käynnistyy – ja siitä on tulossa hyvä

Mansikkakauden alku on edellisvuotta myöhemmässä, mutta normaalin vaihteluvälin sisällä.

Mansikkakausi pääsee käyntiin todenteolla heinäkuun alussa. Jo nyt varhaisimpia mansikkalajikkeita on myynnissä, mutta Marjatila Teittisen maanviljelijä Jarkko Teittisen mukaan heinäkuun 10. päivän tienoilla mansikkasadon tulisi kukoistaa.

— Sitä aiemmin mansikoita on saatavissa rajoitetusti.

Turuilla ja toreilla on puhistu, että marjasato olisi pahastikin myöhässä, mutta näin ei Teittisen mukaan ole.

— Ihmiset muistavat vain viime vuoden, josta olemme jäljessä. Mutta esimerkiksi olemme miltei päivälleen samassa tahdissa vuoden 2015 kanssa.

Teittinen näkeekin paljon samaa vuoden 2015 kanssa, jolloin oli viimeisin hyvä mansikkavuosi.

Teittisten marjatila aloitti mansikkakautensa viime viikon torstaina, mutta toistaiseksi suurin myyntituote on perunat.

Mansikkalajikkeista Honey tuottaa jo marjaa, mutta makeampaa Polkaa joudutaan odottamaan hetki.

Viileä ja säältään vaihteleva kesä lupaa hyvää mansikkakautta.

— Hidas kypsyminen ja kasvu voi parantaa mansikan laatua ja pidentää sekä tasoittaa kasvukautta, Teittinen toteaa.

Pidempi kasvukausi puolestaan pidentää mansikkasesonkia ja aiheuttaa pienempää hävikkiä.

Sen sijaan helle olisi mansikan kasvun kannalta takaisku, toteaa Maarit Syrjälä-Teittinen:

— Helle kypsyttäisi kaikki mansikat samaan aikaan, jolloin emme ehtisi myydä kaikkea. Asiakkailta puolestaan voisi helpommin mennä koko mansikkakausi ohi.

Maanviljelijät toivovatkin vaihtelevaa säätä ja noin parinkymmenen asteen lämpötiloja.

Liian kova sadekaan ei kuitenkaan olisi hyvä, sillä se rikkoisi kypsyneiden mansikoiden pinnat.

Lue lisää Juvan Lehdestä.