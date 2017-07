Karkelot kutsuvat – mukana noin 150 henkilöä!

Tapahtuma käynnistyy suuren juhlakulkueen tahdissa.

Juhlavuoden kunniaksi käynnistetään myös kunnan perinteikkäät Kesäkarkelot poikkeuksellisin menoin, mittavan juhlakulkueen marssilla kirkonkylän pääraitin läpi.

Koko Juvan kirjo -juhlakulkueesta löytyy nimensä mukaisesti lukuisia juvalaistoimijoita. Tarkoituksena on ollut Heidi Hännisen mukaan koota joukko, joka antaa kattavan kuvan nyky-Juvasta.

– Kulkueeseen osallistuu noin 150 henkilöä, Hänninen kertoo.

Kulkue lähtee liikkeelle Hildurista kello 9.30 lauantaina. Kulkemiseen on varattu aikaa enintään tunti. Juvan Puhaltajat virittelevät marssimusiikilla tunnelmaa Kesäkarkeloiden päänäyttämönä, Sampolan vieressä sijaitsevassa Laavukylässä jo kymmenen aikaan. Varsinainen ohjelmaan käynnistyy kello 10.30, viimeistään siihen mennessä myös kulkue saavuttaa Laavukylän.

Juvantie suljetaan kulkueen ajaksi osittain liikenteeltä. Suurta vaivaa ei tienkäyttäjille kuitenkaan aiheuteta.

Hännisen mukaan tie palautuu normaalikäyttöön sitä mukaa, kun kulkue etenee. Kesäkarkeloiden myyjille ja näytteilleasettajille kulkue aiheuttaa hiukan käytännön järjestelyitä: autot tulee olla laavukylästä pois jo kello yhdeksän aikaan.

– Kulkue saapuu laavukylään Sampolan vieressä olevia portaita myöten.

Kesäkarkeloiden tarjonnasta löytyy paljon tuttuja elementtejä. Markkinatunnelma on taattu, Hännisen mukaan myyjiä on tulossa paikalle noi 50. Laavukylä on loppuunmyyty,mutta muille paikoille viime hetken tulijoitakin voi tarvittaessa mahtua.

Aloitussanojen ja Juvan Puhaltajien esiintymisen jälkeen Pauliina Hukkanen haastattelee näyttelijä Seela Sellaa. Lavalla nähdään myös Järvi-Saimaan kansalaisopiston soittajien esiintymisiä ja ääneen pääsevät muun muassa useat Karkeloihin osallistuvat toimijat.

Tapahtumassa on myös lähiruoan tuottajia ja perinnetaitajia. Hännisen mukaan yksi moottorisahaveistäjäkin saapuu paikalle ja pitää veistonäytöksiä. Lapsille on järjestettu paljon toimintaa, muun muassa uutena juttuja benji-juoksua. Karkelointiin liittyvät myös Liikennemaisema Suomessa 100-vuotta näyttely Sampolassa, Lauluista kaunein yhteislaulutilaisuus seurakuntatalon parkkipaikalla, sekä kirjakirppis kirjastolla.

Karkelot päästään viettämään tänä vuonna aiempaa ehommissa puitteissa. Laavut olivat viime kesän karkeloissa vielä vanhoilla paikoillaan. Laavujen paikkojen vaihdon lisäksi maa-aluetta on kunnostettu, vedetty kiinteät sähköt laavuihin, sekä rakennettu uusi lava.

Muutokset helpottavat Hännisen mukaan tapahtumien järjestämistä paikalla. Esimerkiksi lava on ollut aiemmin aina jonkinlainen tilapäisratkaisu.

– Olisi hienoa, jos paikalle saataisiin järjestymään nykyistä enemmän tapahtumia. Alueen vuokra kustantaa vain 50 euroa tapahtumapäivältä, Hänninen vinkkaa.

6.7. Korjattu Karkelokulkueen osallistujamäärä. Printtilehteen jäänyt myös väärä määrä, kulkueeseen osallistuu noin 150 henkilöä.