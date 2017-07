Juvalaiselle soutujoukkueelle Sulkavan Suursoudut on kesäperinne

Soututeam Koiso on osallistunut soutuihin jo vuosikymmenten ajan. Sulkavan Suursoudut soudetaan jälleen ensi viikonloppuna.

Nyt kyseessä on juhlasoudut, sillä Sulkavan Suursoudut täyttää peräti 50 vuotta. Paikalle odotetaan saapuvaksi yli 4000 soutajaa.

Yksi saapuvista on juvalainen Pekka Orava, jolle kyseessä on jo 17. soutukerta. Hän soutaa joukkueensa Soututeam Koison kanssa kirkkoveneiden 70 kilometrin retkisoudussa.

Retkisoudusta on tullut koisolaisille jo perinne.

— Meille tämä on yksi iso osa kesää. Innolla sitä aina odotetaan.

Myös soudun sisälle ja ympärille on muodostunut erilaisia perinteitä. Oravan mukaan miehen harjoitteleva Sulkavaa varten perinteisesti juhannussunnuntaina.

— Käymme soutamassa silloin noin kymmenisen kilometriä ja testataan samalla omistamamme kirkkoveneen kunto.

Perinteeksi on muodostunut myös ”soutunyyttärit”. Kyse on siitä, että miehet pitävät pienet nyyttikestit kesken soutumatkan.

Orava tuli vuosia sitten mukaan joukkueen toimintaan, ja siitä lähtien hän on ollut tiukasti mukana.

— Meidän juttumme on hyvä yhteishenki. On aina kiva lähteä soutamaan. Se on sellaista yhdessäoloa.

Koisolaiset ovatkin suunnitelleet jo useamman vuoden ajan myös Karelia-soutuihin osallistumista, mutta aikataulutus on aina noussut esteeksi.

Sulkavalle joukkue aikoo kuitenkin vielä hamaan tulevaisuuteen asti:

— Kaikille meistä kuntoilu on lähellä sydäntä. Sulkavan Soutujen jälkeen on aina hyvä olo, eikä edes kauhean väsynyt. Tosin meillä on toki melko rentoa touhua.

Koisossa on pari kilpasoututaustaista miestä ja joukkueen konkarille, Esa Spåralle, tämän kesäiset soudut ovat järjestyksessään jo 38. osallistumiskerta.

Oravalla on vielä matkaa noihin lukemiin, mutta omien sanojensa mukaan hän aikoo osallistua tapahtumaan ”niin pitkää kun terveyttä riittää”.

Lue lisää tämän viikon Juvan Lehdestä!