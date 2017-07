Ryijyjä, rintaliivejä ja öljyvärimaalauksia – Taide on monipuolisesti edustettuna Juvan gallerioissa

Hildurin Vinttigalleriassa esitellään Satavuotiaan Suomen ja 575-vuotiaan Juvan kunniaksi monipuolisesti ryijyjä. Juvan käsityöläisten talven ja kevään aikaansaannokset ovat nyt nähtävissä Vinttigalleriassa – niiden lisäksi näyttelyyn on tuotu myös käsityöläisten omista varastoista, muilta yksityishenkilöitä ja Taito Itä-Suomi ry: n käsityökouluryhmältä saatuja ryijyjä. Tarina-ryijyt-näyttelyssä kymmenen miniryijyä muodostavat 100 nukkaa -kokonaisteoksen.

Ukkolan kellarigalleriassa on meneillään hauska kesänäyttely, joka on nimeltään 100 on pop. Paikalliset taiteilijat ovat jälleen tehneet kovasti työtä tehdessään ja kootessaan elämäniloa, suomalaisuutta, historiaa ja poptaidetta käsitteleviä installaatioita, maalauksia ja elämyksiä. Näyttely on saanut innoitusta Suomen 100-vuotishistoriasta ja siksi esillä on muun muassa kuvia juvalaisista sadan vuoden ajalta. Lisäksi ladon seinälle on koottu naisten rintaliivejä ja alusasuja, myös viime vuosisadalta, nimellä Tissimeri. Näyttely jatkuu elokuun puoleenväliin saakka.

Viljamakasiinissa puolestaan nuori taiteen opiskelija ja taiteilija Sanna Kärkkäinen on avannut ensimmäisen oman näyttelynsä. Vanhan tuulimyllyn viitoittama näyttely on avoinna yleisölle vain kahden viikon ajan. Rantasalmelta kotoisin oleva Kärkkäinen on koonnut töitään noin kahden vuoden ajalta. Työt ovat pohdiskelevia ja näyttelyn nimi on Omalta pohjalta. Esillä on 28 ihmisyydestä kertovaa monipuolista teosta. Öljyvärimaalausten lisäksi esillä on kipsiä, sekatekniikkaa, valokuvateoksia, akvarelleja, akryylivärejä ja puupiirroksia.

