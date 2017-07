Juomakelpoista kaivovettä ilman kemikaaleja

Otsonointi on tullut nyt myös kaivoveden puhdistukseen.

Parhaat keksinnöt ovat usein helppoja ja nokkelimmat keinot luonnonmukaisia. Aina ei tarvitse olla insinööri tai tiedemies keksiäkseen loistavia ja toimivia ideoita. Markku Volanen on markkinoinnin ammattilainen. Vuoden vaihteessa hän mietti pitkään, miten saisi otsonin pysymään väkevänä putkessa, jotta sillä voisi puhdistaa juomavesiä kaivoissa ja uimavesiä kylpytynnyreissä.

Nyt hän on ratkaissut asian ja kehittänyt Vesi-Otson. Se on laite, joka soveltuu niin kotikäyttöön, kuin kyläyhteisöiden, maitotilojen tai maamiesyhdistysten yhteiseen käyttöön.

Tämä on hyötymallisuojattu keksintö, jolle haetaan nyt uutta patenttia tämän vuoden aikana. Suomalaisen Työn Liiton avainlippuhakemus on jo myönnetty kesäkuussa 2017. Otsonipuhdistukseen perustuva laite toimii 12V akulla, virtalähteellä tai muuntajalla ja sen tehontarve on 12 V / 20 W.

Terveystarkastaja Mika Merinen Juvan kunnalta sanoo, että vesilaitokset käyttävät veden puhdistukseen uv-laitteita, kalkkikivimassojen läpilaskua ja vastavirtahuuhtelua.

– Otsonointi on sinänsä ihan hyvä tapa puhdistaa vesi, jos se toimii, eikä haittavaikutuksia esiinny. Joissain uimahalleissahan käytetään myös otsonointia, kommentoi Merinen.

Uutta päivitetyssä Vesi-Otsossa on tuplateho. Se tuottaa nyt puolet enemmän, eli 1000 mg tunnissa otsonia. Tämä määrä riittää puhdistamaan kaivon veden juomakelpoiseksi, mutta veden laatu ja määrä, kaivon kunto ja syvyys ovat asioita, jotka määrittävät, kuinka kauan otsonipuhdistuslaitetta pitää kaivossa pörisyttää.

– Yksi vuorokausi eli 24 tuntia kerran viikossa voisi olla hyvä suositusaika kaivon puhdistukseen ja puhtaana pysymiseen. Ensimmäinen puhdistuskerta kannattaa tehdä pidempänä ja sen jälkeen ottaa siitä vesinäyte, jotta nähdään veden kunto ja voidaan suunnitella puhdistusaikataulu ja ylläpitopuhdistus jatkossa. Kylpytynnyrin puhdistukseen riittää kaksi tuntia päivässä, Volanen vinkkaa.

Parasta laitteessa on se, että se kirkastaa ja puhdistaa kaivon tai kylpytynnyrin veden ilman kemikaaleja. Tuottamalla luonnossakin esiintyvää otsonia, laite poistaa vedestä bakteerit ja virukset, levän, hajun ja sameuden.

Laitteen käytön jälkeen riittää noin varttitunnin odotusaika, jolloin otsoni hajoaa vedessä ja muuttuu hapeksi. Sen jälkeen kylpytynnyrin vesi on puhdasta kylpemiseen tai kaivovesi juomiseen. Markku Volasen Nablabs-laboratorioilla teettämä tutkimus osoittaa, että Vesi-Otso voi poistaa kaikki kolibakteerit juomavedestä. Huomattavaa on kuitenkin, että kaivovesi pitää aina ensin tutkituttaa ennen ensimmäistä käyttöä.

Tutkimus olisi hyvä tehdä vähintään kolmen vuoden välein uusille ja vanhoille kaivoille. Lisäksi on syytä varmistaa veden laatu, jos hajussa, maussa tai värissä on jotain epäilyttävää tai ilmenee vatsakipuja.

Maallikon on hyvin vaikea tietää, mitä arvoja kaivovedessä sallitaan. Mangaanin, raudan ja fluoridien arvot vaihtelevat maaperästäkin riippuen. Siksi on viisainta turvautua ammattiapuun, viemällä vesinäyte laboratorioon tutkittavaksi. Kunnan terveystarkastaja voi tarvittaessa auttaa tulosten ymmärtämisessä.

Näytepulloja tähän tarkoitukseen saa terveystarkastajalta Juvan kunnanvirastolta, Eurofins Viljavuuspalvelusta Graanista ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimipisteistä Mikkelissä, Kangasniemellä ja Mäntyharjussa.

Kaivon puhdistus ja kunnostus pitää tehdä myös mekaanisesti. Tarkoitus on, että juomavesi kaivoon tulee alhaalta, ei sadevesistä ja valumista kaivon kannesta tai sen vierestä, jolloin pohja pääsee liettymään

Mekaanisessa puhdistuksessa kaivo tyhjennetään vedestä pumpulla. Kaivonrenkaat pestään ja harjataan ylhäältä alas päin. Rikki menneet kaivonrenkaat on uusittava tai korjattava. Mahdolliset halkeamat ja avonaiset renkaiden välit tiivistetään pikasementtilaastilla. Pohjalle laitetaan uusi pohjahiekka.