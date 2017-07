Yksi, kaksi, aja!

Juvan juhlaraveissa tulee olemaan vauhtia poni- sekä hevoslähdöissä.

Juvalla ravataan perjantaina. Hevosystäväinseuralla on aihetta juhlaraveihin Suomenhevosen 110-vuotisen historian, Juvan 575-juhlavuoden, Juvan Hevosystäväinseuran 81- ja Juvan raviradan 30-vuotistaipaleen kunniaksi.

– Talkootyönä toteutettuun tapahtumaan on tulossa 66 hevosta ja 18 ponia. Ponilähtöjä on kaksi ja hevoslähtöjä seitsemän, kertoo Juvan Hevosystäväinseuran puheenjohtaja Jari Ylönen.

Ravien ohjelmassa on toto-veikkauksen lisäksi myös ohjelmaa lapsille. Keppihevoskilpailu täyttää radan väliajalla. Ravien jälkeen on vuorossa ravitanssit Kaarihallilla klo 21.

Juvan ravirata on seuran jäsenten vapaassa harjoituskäytössä. Sen ylläpitokustannukset maksetaan jäsen- ja käyttömaksuilla.

Pinja Pasanen on vasta 14-vuotias ja ohjastaa ponilähtöön ylläpitokasvattinsa Miken, joka on voittanut toukokuussa yhden ajolähdön ja tullut kolmanneksi toisessa kilpailussa. Miken oikea nimi on Alma Moonshine´s Night Star. Pasanen on hankkinut ohjastuskortin leirimuodossa.

– Siihen kuului teoriatunteja ja käytännön harjoittelua volttaamisesta. Sitten tuli loppukoe, joka koostui teoriakokeesta ja ajokokeesta. Leiri taisi maksaa noin 70 euroa, Pasanen kertoo.

Pasanen harjoittelee kotona joka päivä hiekkateillä ja paalatulla pellolla. Tallista löytyy valjaat jokaiselle ponille, joita Pasasella on kaikkiaan seitsemän. Mainittakoon muutamat seinällä näkyvät nimet, kuten Jaajo, Mikke ja Sonata.

Pinja Pasasen lisäksi Juvalaisia nuoria ohjastajia nähdään ravien ponilähdöissä ainakin kaksi. Nämä ovat Nea Lipsanen ja Viivi Pursiainen. Ravimiehiä ja naisia odotetaan Juvan raveihin noin 1500:aa. Luvassa on siis hulmuavia harjoja ja helmoja sekä punttien vipinää, kun hevosystävät kokoontuvat jännittämään ja veikkaamaan voittajien puolesta.