Juva itseluottamusta etsimässä

Juva-Pesiksen paluu kesätauolta ei ole mennyt ihan niin kuin piti. Neljästä ottelusta tuloksena on kolme tappiota ja yksi voitto. Varkaudessa Juva hävisi 2—1 (3—5, 6—4, 2—1), kuten myös Joensuussa (1—10, 6—4, 2—1). Juvan ottelu Lahtea vastaan päättyi 0—1. Sen sijaan lauantaina Juva-Pesis ylsi varmalla pelillä 2—0 (5—2, 9—2) voittoon Kiteetä vastaan.

Pelinjohtaja Aki Ruotsalaisen mukaan peli ei ole huonontunut kesätaukoa edeltävästä ajasta, mutta itseluottamus on kateissa.

— Nyt pitäisi saada niitä onnistumisia. Nämä pallopelit on tällaisia, että jos itseluottamus häviää, onnistumiset ovat harvassa.

Ruotsalaisen mukaan epäonnistumiset ovat heijastuneet varsinkin ulkopeliin, joka on tällä hetkellä epävarmaa ja ailahtelevaa.

— Tulevissa peleissä on tarkoitus painottaa henkistä puolta. Haetaan joukkuepelillä onnistumisia. Pelkästään harjoittelemalla ei tässä vaiheessa saada merkittäviä muutoksia.

Lauantaisessa Kitee-ottelussa joukkue löysikin henkisen varmuuden varsinkin ulkopeliinsä. Kolmostilanteet Juva vei reilusti.

Juva-Pesiksellä menee kaikesta huolimatta hyvin, sillä se on edelleen kärkipaikalla 13 ottelun jälkeen 29:llä pisteellä. Lahti on pelannut ottelun vähemmän ja on toisena pisteen päästä Juvasta.

— Ei meillä tässä hätä ole, mutta kurssi pitää silti saada käännettyä, Ruotsalainen toteaa.

Edelleen välitavoitteena on päästä neljän joukkoon, ja se näyttää hyvin varmalta. Ruotsalainen muistuttaa, että jatko-ottelut ovat aivan oma maailmansa ja niissä mikä vain on mahdollista.

Hän myös uskoo, että pisteitä alkaa taas loppukaudesta ropisemaan.

— Meillä on armeijasta pari pelaajaa palaamassa kokoonpanoon, se varmaan auttaa. Nytkin olemme pelanneet ihan hyvin, mutta pinnoja ei vain ole tullut entiseen tahtiin.

Juva metsästää pisteitä jälleen tänään, kun se kohtaa Varkauden Puistolassa kello 18.