Kappelinpellon löydöt muokkaavat historiantulkintaa

Jäännöksistä on selvitettävissä paljon muutakin kuin ikä.

Remojärven Kappelinpellolta löydettyjen ihmisluiden ikä on pystytty ajoittamaan radiohiiliajoituksella vuosien 1620—1720 välille.

Lisäksi on voidaan arvioida, että rakentamisessa tuhoutuneelle alueelle haudattiin korkeintaan kymmenkunta ihmistä.

Alueelta löytyneet luut ovat paremmin säilyneitä kuin aiemmin Kappelinpellolta tehdyt löydökset, joten uudet tutkimukset voisivat raottaa historian verhoa vielä paljon nykyistä enemmän.

Arkeologi Juha Ruohosen mukaan kuitenkin jo nyt tarkentunut kokonaiskuva riittää muovaamaan uusiksi Juvan ja Mikkelin alueen kirkkohistoriaa ja historiantulkintaa myös laajemmin.

— Savossa ei ole samanlaisia löytöjä ole tehty, mutta sen sijaan Karjalankannaksen alueella vastaavia kohteita on todettu jonkin verran. Todennäköisesti tällaisia paikkoja on Suomessa enemmänkin, mutta niitä ei ole kyetty tunnistamaan. Toistaiseksi kyseessä on harvinainen ilmiö, Ruohonen toteaa.

Hänen mukaansa Kappelinpellon kalmisto on perustettu todennäköisesti 1500-luvulla alueen asukasluvun kasvaessa rajusti.

— Kyseessä on niin sanottu seutukunta- tai kulmakuntakappeli. Niissä on usein ollut jokin pieni kirkollinen rakennus, jonka ympärille ihmisiä on haudattu. Tulkinnat 1300-luvun ortodoksikappelista tai Juvan vanhimmasta kirkosta Remojärvellä voidaan siis hylätä.

Kaikkiaan Kappelinpellon muinaisjäännösalueelle saattaa olla haudattu jopa toistasataa vainajaa.

Ruohosen mukaan hautausmaa oli toiminnassa kuitenkin suhteellisen lyhyen ajan, sillä siitä ei ole minkäänlaista mainintaa 1720-luvulta asti säilyneistä kirkollisissa asiakirjoissa.

Arkeologi uskookin, että alueelle hautaaminen on hyvin todennäköisesti loppunut 1600-luvun lopussa tai aivan uuden vuosisadan alussa, kun kirkolliset toimitukset keskitettiin pitäjien keskuksiin.

Löytyneet luut ovatkin tätä vanhempia

— 1700-luvulta lähtien kaikki vainajat kuljetettiin Saarijärven ympäristöstä haudattavaksi kirkolle joko Juvalle tai Mikkeliin.

Kappelinpellolle haudatut ovat todennäköisesti paikallisten asukkaiden esivanhempia.

— Näihin jäänteisiin liittyy paljon selvitettäviä tarinoita.

Lue tulevaisuuden selvitysmahdollisuuksista lisää Juvan Lehdestä!