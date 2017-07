Diktaattori joutui lannistumaan

Juvan juhlaravien ennakkosuosikki Diktaattori joutui nöyrtymään Fortunattaren edessä. Kylmäveristen lähtö oli illan odotetuin.

Juvan juhlaraveissa oli tunnelma korkealla. St.Michel -ravien etkoille oli kokoontunut ravikansaa 1300–1400 henkilön verran Kettulan ravidadalle. Juvan Hevosystäväinseuran avauspuheessa Jari Ylönen sanoi, että yhteiskunta muuttuu, mutta ihmisen ja hevosen välinen yhteys säilyy. Ritva Hänninen taas kertoi kunnan juhlapuheessaan, että ravihevosen kanssa tunteita riittää ja osaamisen lisäksi tarvitaan hyvää tuuria ja yhteispeliä, jossa omistaja, ohjastaja, kengittäjä, valmentaja ja eläinlääkäri muodostavat yhdessä joukkueen.

– Ravit tuovat viihdykettä ja toimeentuloa hevosharrastajille, joita on Suomessa noin 220 000. Raviurheilu työllistää noin 15 000 ja hevosharrastajien määrän arvellaan kasvavan jopa 90 000 henkilöön lähivuosina, sanoi Hänninen.

Illan päälähdössä juvalaisyleisö odotti kovasti juvalaisen Diktaattorin juoksua ja kannusti Jani Ruotsalaisen ohjastamaa kylmäveristä innostuneesti taputtaen. Diktaattori johtikin kisaa lähes loppuun saakka, mutta Pekka Vilpposen ohjastama Fortunatar vyöryi voittoon loppusuoralla.

Fortunattaren omistavat Mikko ja Pekka Hämäläinen Juvalta. Seitsemännessä lähdössä voiton vei Janne Räisäsen ohjastama Ciesma.

Ohjastaja ja ravitallin omistaja Jani Ruotsalainen piti ennakkoon illan suosikkinaan Diktaattoria ja tiesi, että Rikelme on hienossa kunnossa. Ruotsalaisella on oma ravitalli, jossa on ravihevosten valmennuksen lisäksi myös varsojen opetusta. Ruotsalainen ohjasti juhlaraveissa kolmessa lähdössä. Hänen mukaansa ravitoimintaan on tullut enemmän kuskeja ja hevostaso on kehittynyt.

– Ihmiset tuovat meille valmennukseen hyviä hevosia. Mutta myös hyvällä hevosella voi tehdä ajovirheitä. Esimerkiksi ajaa alussa liian kovaa, jolloin hevonen väsyy loppua kohti.

Ruotsalainen on ajanut ravia jo 20 vuotta, joista 10 vuotta säännöllisemmin. Vuodessa hänellä on ajettavanaan noin 200-250 ravikilpailua.

Lue lisää torstain Juvan Lehdestä!