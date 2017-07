Muikkuosastoa ja Haitekkia asuntomessutalojen ohessa

Seutukuntien muikkutunnuksilla huomiota herättävä Astu laiturille -osasto, erikoista puurakentamista edustava Aalto Haitek sekä Tulikiven osasto erottuvat asuntomessuilla.

Asuntomessut avautuivat Mikkelissä viime perjantaina ja media sai tehdä oman ennakkoretkensä Kirkonvarkauden messualueelle jo torstaina.

Viime viikonloppu olikin Mikkelin seudulle oikea superviikonloppu, sillä St. Michel Ravit, Juvan juhlaravit, Summerfest-musiikkitapahtuma ja asuntomessujen avajaiset toivat Etelä-Savoon vipinää ja vilskettä oikein kunnolla.

Myös Mikkelin seutukunnat, kuten Juva, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala ovat esillä messuvieraille näyttävällä osastollaan ”Astu laiturille”.

Sen tunnistaa jo kaukaa muikuistaan ja hauskasta värityksestään. Osastonumero on Ua8. Seutukunnan yrityspaikkojen lisäksi siellä esitellään laajasti seutukunnan matkailu- ja tonttitarjontaa.

Tulikiven huolella rakennettu ständi nappaa myös ohikulkijan tutustumaan takkoihin ja kiukaisiin, joita löytyy lähes joka kolmannesta asuntomessukohteesta.

Puurakentamisen kasvu näkyy vahvasti Mikkelin asuntomessuilla.

Esillä olevista 31 talosta jopa viisi on hirsitaloja ja yksi täysin uudella teräsrakennustekniikalla rakennettu Minunloft Oy:n näytön paikka. Tähän terveelliseen asumismuotoon on patenttihakemus vireillä.

Uudet messutalot toteuttavat asuntomessujen teemoja asumisen vaikutuksesta hyvinvointiin ja terveyteen, uusiutumiseen, historian ja luonnon kunnioittamiseen sekä maiseman hyödyntämiseen rakennusten sijoittelussa.

Upeiden talojen lomassa Messualueen esittelyalueella huomion kiinnittää vasta helmikuussa perustettu innovaatioyritys Aalto Haitek Oy, jonka toimitusjohtaja Janne Honkala Kurikasta etsii yhteistyökumppania täysin puhtaalle ilman liimoja ja kemikaaleja rakennettaville lattioilleen, taloilleen ja puurakenteilleen.

–Setäni Tapani Honkala keksi uudelleen tämän vanhoihin perinteisiin pohjautuvan tavan rakentaa jo 17 vuotta sitten, mutta rakensi sillä asioita vain itselleen, kertoo aiemmin perinnerakentamiseen erikoistunut toimitusjohtaja Janne Honkala.

Messualueen näyttävät Haitek-rakennelmat on koonnut Aalto Haitekin osakas Tomi Ahokas.

Niissä on jotain samaa asuntomessujen hirsirakentamisen lippulaivan, Wave, kanssa.

– Tahtotila on tällä hetkellä puurakentaminen ja terveellinen asuminen. Puu on paras tapa rakentaa nyt ja tulevaisuudessa. Tämä meidän yritys on vähän kuin Suomi nousuun puusta osa 2, kertoilee Ahokas.

Juvalainen Karri Kuisma on myös saanut maaliin Kontion hirsitalon Toive.

Rakentajan ja talomyyjän roolissa hän kertoi talon sisustussuunnittelija Piia Kalliomäen kutsumille bloggaajille toteutuneista tavoitteistaan messukohteessa.

– Lähdin hakemaan osaltani kustannustehokkuutta siihen, että Suomessa voi tehdä kaunista keskikokoista taloa pienellä luksuksella maustettuna myös kohtuuhintaan, Karri Kuisma kertoo.

Kontion messutalossa kävi median ennakkoretkipäivänä toimittajien lisäksi noin 80 ulkomaista vierasta.

Kontio Living panostaa siis paljon myös vientiin ja kokonaisvaltaiseen tapaan elää.

Mediapäivänä Toiveessa esiintyi itseään popkantelistiksi tituleeraava taiteilija Ida Elina, oikealta nimeltään Päivi Kujanen, jolla on hyllyssään muun muassa Kanteleliiton myöntämä Vuoden Kantele -palkinto.

Levyjä on ilmestynyt kolme. Keikkoja kertyy vuodessa noin 300.

Paikallisen taiteen puuttumisesta messutaloissa ollaan oltu huolissaan, mutta ainakin kohteesta 12, Honka Ankkuri löytyi mikkeliläisen Kirsimaria E. Törönen-Ripatti taiteilemia upeita teoksia.

Kirkonvarkauden sillan kohdalla ohikulkijan huomion nappaavat pinkit tuolit, jotka laskeutuvat kalliolla kohti Saimaata.

Teos on Kaarina Kaikkosen ”Vasten Auringon siltaa”, ja tuoleilla voi todella istua.

Paikasta on tullut suosittu muun muassa hääkuvauspaikkana.