Superpesistä sinisellä laguunilla

Superpesisottelu juhlistaa Juvan kunnan juhlavuotta.

Juvan sinisellä laguunilla pelataan sunnuntaina 11.6 Superpesisottelu, jossa räpylät vastakkain nähdään Kiteen Pallo ja Pattijoen Urheilijat Raahesta. Kentän laitamille kannattaa siis raahautua ehdottomasti sunnuntaina 11.6. klo 16.

Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska odottaa innolla kesän ainoaa Etelä-Savon maakunnassa pelattavaa Superpesisottelua.

-– Juva on perinteinen pesäpallopaikkakunta. Toivottavasti tällainen superpesistapahtuma antaa entistä enemmän pontta ja innostusta meidän nuorillemme lajin harrastamiseen. Puitteet meillä ovat hyvät, hän toteaa.

Myös Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pitää hienona, että Juvalla pelataan kansallispeliä niin Juvan kunnan kuin Suomenkin juhlavuonna.

– Haluamme olla osaltamme mukana mahdollistamassa tällaista huipputapahtumaa. Samalla koko maakunta ja ennen kaikkea Juvan kunta saavat lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta, Mäkinen sanoo.

Suur-Savon Osuuspankki on myös kumppanina kesän huippuottelussa.

Kiteen Pallon varapuheenjohtaja Seppo Hakulinen kertoo, että eteläsavolaiset ovat olleet aiemminkin sankoin joukoin katsomassa peliä ja järjestelyt ovat aina olleet ensiluokkaiset. Superpesisottelu on yksi merkittävä tapahtuma Juvan kunnan 575-vuotisjuhlavuonna.