Hajaannuksella ei vaikutuksia Juvalla

Paunonen: ”Jatkamme toimintaamme perussuomalaisena paikallisosastona, eikä meillä ole ollut riitoja. ”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kahtiajaolla ei Juvan paikallisosaston puheenjohtajan Reijo Paunosen mukaan ole vaikutuksia paikallispolitiikkaan Juvalla.

Tosin paikallisosasto on koolla ensi viikolla, mutta Paunosen mukaan eduskuntaryhmän jakaantuminen ei ole kokouksessa esillä.

– Jatkamme toimintaamme perussuomalaisena paikallisosastona eikä meillä ole ollut riitoja. Seuraamme asioiden etenemistä rauhallisina.

Paunonen kuitenkin sanoo, että tilanteet valtakunnan tasolla näyttävät muuttuvan nopeasti. Hän pitää valitettavana, että Jyväskylän puoluekokouksen jälkimainingeissa perussuomalainen eduskuntaryhmä hajosi, ja uskoo uuden puolueen syntyyn.

– Jyväskylän puoluekokous oli tunnelmaltaan erilainen, mutta lopputulos eduskuntaryhmän hajaantumisen takia surullinen, Paunonen luonnehtii tilannetta.

Perussuomalaisten Juvan paikallisosastossa tilanne on kuitenkin erikoinen. Varapuheenjohtaja Ano Turtiaisen mukaan Paunonen on siirtänyt paikallisosaston vetovastuun varapuheenjohtajalle syksyyn saakka. Siirto on tapahtunut loppukevään aikana.

Turtiainen sanoo myös, ettei eduskuntaryhmän enemmistön erolla ei ole vaikutuksia ainakaan vielä Juvalla.

Juvalainen puoluevaltuuston jäsen Johanna Huisko uskoo Perussuomalaisen puolueen hajaannuksen nyt alkaneen. Huisko aikoo seurata tilanteen kehittymistä rauhallisesti. Hän ei arvele hajaannuksen näkyvän Juvan perussuomalaisessa valtuustoryhmässä. Huisko on Juvan valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Uuden puolueen syntymistä on jo julkisuudessa toivonut savonlinnalainen kansanedustaja Kaj Turunen. Hän kuuluu Perussuomalaisista eronneeseen ja tiistaina syntyneeseen Uusi vaihtoehto -ryhmään.

Uuteen ryhmään siirtyi Kaakkois-Suomesta myös Jari Lindström. Kaksi muuta kaakkoissuomalaista kansanedustajaa Juho Eerola ja Jani Mäkelä jäivät entiseen ryhmäänsä.

Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri pitää piirikokoustaan heinäkuussa. Piirikokous valitsee uuden piirin puheenjohtaja tehtävänsä jättävän Kati Kähkösen tilalle. Kähkönen vaihtaa paikkakuntaa.