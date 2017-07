Kiusa se on pienikin kiusa

Vuosien takaisella, nyttemmin jo manan maille menneellä, työkaverillani oli tapana sanoa työkaluja etsiskellessään, että ”varkaita ei pitäs olla mutta kaikki vaan häviää”.

Nykyinen asuinpaikkani on Varkaus ja ihan äskettäin minulle selvisi paikkakunnan nimen etymologia. Jouduin nimittäin varkauden uhriksi. Kovin usein en ole tämän tyyppisen rikoksen kohteeksi joutunut, tätä ennen vain kerran. Kesällä 1975 minulta varastettiin Mikkelissä auto. 1966 vuosimallin valkoinen Datsun Bluebird, rekisterinumero GBK-36. Auto löytyi muutaman viikon kuluttua lievästi rusikoituna Lahdesta Asko Centerin parkkipaikalta.

Varkaus ei ollut hinnan kiroissa. Muistaakseni auto maksoi noin 3000 silloista Suomen markkaa, vaan kyllä se kyrsi, kun aamulla auton paikalla oli vain pihamaahan kaivautuneet kiihdytysurat.

Työmatkaa oli reilut sata kilometriä. Ei se oikein apostolin kyydillä tai polkupyörällä olisi sujunut. Taisin käydä hakemassa isältäni auton lainaan.

No, jos oikein muistilokeroita kaivelee, niin muistuu mieleen yksi muukin tapaus. Kovin pieni sekin. Minulla oli kouluaikana kynänteroittimena pieni, sievä puukko.

Tämä kapine herätti erään luokkatoverini mielihalun ja hänhän kähmi sen. Huomasin puukon hänen pulpetillaan ja aloin tietysti penätä sitä takaisin, vaan pojan kolli väitti sitä omakseen.

No eipä minulla ollut haluja mokoman takia alkaa riitaa haastaa: ”Pitäköön piru puukkonsa”. Pojan kolli on muuten nykyään ihan merkittävä valtakunnantason näyttelijä.

Ihan viimeajat olen käpsehtinyt asuntoni pihan siistimisessä. Työkaluina ovat olleet lapio, Fiskarsin rautaharava ja maasepän takoma kuokka. Laiskuuttani olen jättänyt työkalut talon seinustalle.

Pihapossakassa oli jonkun päivän tauko, ja kun sitten rupesin taas työmaatani käynnistämään ja hakemaan työkalujani, niin kas kummaa! Harava ja kuokka olivat ottaneet jalat alleen. Harava oli parivuotias ja hintaa sille kertyisi tänä päivä paikasta riippuen parista kympistä kolmeen.

Kaupoista löytyvät peltiseppien tekemät kuokat maksavat 20 – 30 euroa, mutta oma kuokkanihan oli aito maasepän tekemä. Sen ikä on arvoitus, vaan ihan täydessä iskussa se oli. Sillä oli antiikki- ja tunnearvoa ja arvottaisin sen hinnan ainakin sataseen.

Ai kallis vai? Voi olla mutta eihän minulla ole ollut aikomustakaan myydä sitä, ja jos sen joku olisi halunnut ostaa, niin satasella sen olisin ehkä voinut myydä. Hyvään kotiin ehkä hiukan halvemmallakin.

Hinnan pohtiminen tässä tapauksessa on turhaa ja pelkkää jälkiviisautta.

Ja jälkiviisaus on se viisauden laji, jolla on aina yhtä paljon käyttöä, eli ei yhtään.

Pitänee orientoitua uushankintoihin.

Kari Kääriäinen