Nukketeatteria esine-teatterina ja sorminukein

Tänä kesänä Hildurin Nukketeatteri Kukkarossa saa tehdä oman käsinuken väliajalla. Käsinukke tehdään sukasta.

Ammattiohjaaja Janne Kuustien kanssa työstetty esitys on nimeltään Matkalla myllylle. Esityksessä ovat mukana Soila Salo, Tuulia Kasonen, Päivi Lehmusvuori ja Johanna Hirvonen. Esitys on esitetty jo 41 kertaa Joroisissa, Joensuussa ja Oulussa ja nyt kolme kertaa Juvalla.

Matkalla myllylle on esineteatteria. Siinä tarinaa vievät eteenpäin henkilöhahmoina kirjat. Mutta on esityksessä nukkenaamahahmokin. Se on nimeltään Johnny-poika.

Toinen Nukketeatteri Kukkaron esitys on kirjastonhoitaja ja taiteilija Päivi Lehmusvuoren käsialaa ja siinä esiintyvät Suoma Hotin virkkaamat ja personoimat sorminuket. Esitys pohjautuu saksalaisen kuvittajan ja kuvakirjailijan Helme Heinen teokseen Kymmenen hölmöä hiirtä.

Nukketeatteria nähdään kahvila Hildurissa vielä huomenna tiistaina 25.7. klo 18 Matkalla myllylle ja klo 18.45 Kymmenen hölmöä hiirtä.