Juva-Pesis pelaa lohkovälierissä

Juva-Pesis on varmistanut paikkansa pesäpallon suomensarjan itälohkon välierissä. Tulos varmistui, kun Juva kaatoi Varkauden torstaina 20. heinäkuuta ja vei näin ollen täydet kolme pistettä ja päivän myöhemmin Joensuun Maila otti Kiteestä vain kahden pisteen voiton.

Lohkokärki Juvalle on kertynyt 32 pistettä 14 ottelusta. Itälohkon viidennellä sijalla pelaava Joensuu on 21 pisteessä yhden ottelun vähemmän pelanneena.

Vaikka Juva ei ottaisi pistettäkään viimeisestä kahdesta ottelustaan, Joensuu pystyy nousemaan kolmella ottelullaan maksimissaan 30 pisteeseen.

Juva ei myöskään voi vajota lohkonsa neljänneksi Kouvolan Pallonlyöjien taakse.

Välierien kotiedusta Juva-Pesis joutuu kuitenkin taistelemaan kynsin hampain. Suuressa roolissa on lauantain 5.8. Juva—Kuopio-ottelu.

Kuopion Puijon Pesiksen otteluohjelma on tiivis, sillä se on pelannut vasta 11 ottelua. Pisteitä kalakukkokaupunkilaisilla on kasassa 23.