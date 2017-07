Edunvalvonta on tärkeää

Maaseutuyrittäjien edunvalvontajärjestö MTK on saanut Etelä-Savoon uuden juvalaisen puheenjohtajan. Tehtävässä on aloittanut Jouni Paunonen.

Paunosen tilalla on kananmunatuotantoa sekä peltoviljelyä. Tilalla saattaa olla tulevaisuutta, sillä poika opiskelee MTK agrologiksi.

Kaikilla tiloilla ei ole samanmoista mahdollisuutta, ja moni tila joutuukin lopettamaan jatkajan puuttuessa.

Maataloustyö on raskasta ja kuormitettua, ja päivät venyvät pitkiksi. Monasti lomistakin saa vain haaveilla. Maaseutuyrittäjien jaksaminen on huolenaihe, johon niin Jouni Paunonen puheenjohtajana kuin muutkin mtk:laiset vastuuhenkilöt joutuvat ottamaan kantaa.

Etelä-Savon alueen MTK-liitossa on 6 300 jäsentä, joten huolehdittavaa riittää.

Kuten Paunonen sanoo, MTK:n sekä sen puheenjohtajan tehtävä on tiedottaa ja pitää huolta, että maatalous ja MTK:n toiminta on näkyvissä. Edunvalvonta sekä jäsenkunnan eduista ääntä pitäminen ovat toiminnan keskiössä.

Totta näet on, että jos maaseudun yrittäjät voivat hyvin, he jaksavat tuottaa kotimaista ja puhdasta ruokaa. Viime kädessä kaikesta siitä hyötyy suomalainen kuluttaja ruokapöydässään.

Janne Tiainen