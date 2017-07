Munia koko Mikkelin tarpeeseen

Uusi MTK:n puheenjohtaja Jouni Paunonen tulee Juvalta. Hän pyörittää keskusliiton johtotehtävien lisäksi myös suurta kanalaa.

Ruohonjuuritasolla maatalousyrittämisessä mukana oleva Jouni Paunonen on valittu viime viikolla MTK Etelä-Savon puheenjohtajaksi. Paunonen on 51-vuotias ja hänellä on vaimo ja kaksi aikuista lasta, joista toinen on tänä keväänä osallistunut tilan töihin täysipäiväisesti ensimmäistä kertaa.

– Hän on kylvänyt 80 hehtaaria tilan peltoja, kertoo Paunonen ylpeänä.

Pelloilla viljellään kuminaa, kauraa, vehnää ja ohraa.

– Toiveenani on, että jatkaja tilan toiminnalle on. Poika opiskelee nyt Saarijärvellä MTK agrologiksi, Paunonen kertoo.

Isäntä iloitsee siitä, että tämä oli ensimmäinen kevät 27 vuoteen, kun kylvöihin osallistuu joku muukin hänen lisäkseen. Paunonen on ollut tämän vuoden alusta saakka MTK:n varapuheenjohtajana ja jo muutaman vuoden ennen tätä mukana johtokuntatyössä.

– Kananmunavaliokunnassa olen ollut mukana reilut viisi vuotta ja siinä työssä on tullut verkostoiduttua. Uskoisin, että minulla on ymmärrystä maatalousasioista kokonaisvaltaisesti.

Paunolan tilalta putkahtelee kananmunia niin paljon, että munat riittäisivät koko Mikkelin vuoden munatarpeisiin. Suomalainen syö munia keskimäärin kaksitoista kiloa vuodessa.

Juuri nyt kanalaan on tullut 36 000 uutta kananuorikkoa, jotka siirretään kasvattamosta munittamoon. Tällaisen määrän tuottamiseen tarvitaan paljon koneellista apua, kuten 100 sähkömoottoria, munien pakkauslaitteisto, ja tietysti orret ja kupsutusalueet kanoille.

Uutena Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton Etelä-Savon alueen puheenjohtajana Paunonen vetää liittoa, jossa on 6300 jäsentä. Siihen kuuluvat Juva ja sen ympärillä olevat muut yhdistykset.

– MTK:n ja sen puheenjohtajan tehtävä on tiedottaa ja pitää huolta, että maatalous ja MTK:n toiminta on näkyvissä. Lähiruoka on tällä hetkellä kova juttu. Juvallakin on Kaartilan Mallaspossua, Beeffin luomulihaa ja Kruunu Herkun käsintehtyä kotiruokaa, Salicon salaatteja ja T&T-foodin munia ja leipomotuotteita.

Paunonen on ilahtunut erityisesti uuden K-marketin valikoimasta ja mainonnasta lähiruuan puolesta.

Maataloudessa säädöksiä on tosi paljon ja ne muuttuvat koko ajan. Muutoksissa on pysyttävä mukana ja Paunonen sanookin, että työnteko on helppoa, mutta muutoksenteko raskasta. MTK tarjoaa apua maatalousyrittäjille esimerkiksi yrittäjäneuvonnan muodossa.

Lisäksi MTK:n tehtävänä on huolehtia siitä, että kotimainen ruokatuotanto säilyy laadukkaana ja kilpailukykyisenä. Tätä varten on olemassa vastuullisuusohjelma.

Entä mitä eväitä on MTK:n Repussa? Se on jäsenille tarkoitettu verkkopalvelu, johon pitää kirjautua. Repusta löytyvät niin koulutusasiat, kuin metsälahjavähennyslaskurit ja maatilan tukilaskurit. Repusta löytyvät myös EU-avustajien yhteystiedot alueellisesti ja maatalousyrittäjälle tärkeät sopimusmallit.

