Seeli ja sello esiintyvät

Sellisti Seeli Toivio esittää J. S. bachin soolosellomusiikkia Juvan kirkossa keskiviikkona 2.8. klo 19-alkavassa konsertissa.

Noin tunninmittaisessa konsertissa Seeli kertoo musiikin lomassa mm. yli 200-vuotiaasta sellostaan sekä suhteestaan Bachin musiikkiin.

Seeli on kansainvälinen artisti joka myös laulaa soiton ohella.

Hän on esiintynyt kotimaan lisäksi useassa maassa, mm. Japanissa ja USA:ssa, esim. New Yorkin Carnegie Hallissa kahdesti sekä useilla kiertueilla Euroopan maissa.

Juvan kirkossa hän on esiintynyt muutamia kertoja aikaisemmin.

Kesäpäivän illassa soivat Bachin rauhalliset sävelet.