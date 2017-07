Jaettu fiilis, paras fiilis?

Olin kesäreissulla Helsingissä. Poikkesin kuumana päivänä Kampin ruokakauppaan ostamaan juotavaa. Viileässä kaupassa asiointi sujui nopeasti ja pian olin kassajonossa odottamassa rahastusta. Ennen minua palveltavana oli muutamia ihmisiä, edessäni seisoi minua päätä lyhyempi keski-ikäinen mies.

Miksi muistan hänet? Siksi, koska vajaan minuutin jonottamisen jälkeen hän kääntyi ympäri ja tuijotti minua pisteliäästi. Hämmennyin.

Ajattelin, että takanani on jotain hämminkiä. Nopea vilkaisu taakse, ei mitään, ei ketään. Käänsin rintamalinjan takaisin kohti kassaa ja miestä. Juuri kun olin kysymässä, oliko jokin hullusti, mies röyhisti rintaansa kuin haasteeksi ja sanoi myrkyllisellä äänellä: ”Minä olin tässä ennen sinua”. Hämmennyin entisestään. ”Niin olitte. Tai siis olette edelleen” vastasin.

Mies nosti nenäänsä ja näytti erityisen tyytyväiseltä itseensä. ”Hyvä” hän jatkoi samalla sävyllä kuin aiemmin. Tämän jälkeen hän käänsi minulle selkänsä ja jäin miettimään, miksi ihmeessä tämän mies käyttäytyi kuin itsestäänselvyys olisi jokin suuri voitto.

Käyttäytyipä mies töykeästi, pohdiskelin Narikkatorilla syödessä ostamaani jäätelöä. Olen ollut työikäni asiakaspalvelutehtävissä ja tiedän, että kassavuoron sattuessa kohdalle on mahdollista nähdä ja kokea ties minkälaista. Tällä kertaa miehen haaste kohdistui kanssa-asiakkaaseen, eikä kassahenkilöön. Kummin päin tahansa, ainakin itse olen tottunut asioimaan kohteliaalla sävyllä keskustellen. Opiskellessani opin, että asiallisella palautteenannolla moni ikävä asia saadaan käsiteltyä suhteellisen vähän mielipahaa aiheuttavalla tavalla. Siitä mieleeni juolahti teksti, jonka luin alkuvuodesta Jyväskylän Yliopiston Tiedonjyvä-lehdestä.

Meeri Ylä-Tuuhosen artikkelissa haastateltiin koulutuksen taloustieteen professori Roope Uusitaloa kauppakorkeakoulusta. Uusitalo johtaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen monitieteistä hanketta, jonka teemana on Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä.

Hankkeessa kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Mielenkiintoista on, että Uusitalon mukaan työelämässä entistä suuremmassa roolissa tulevat olemaan erilaiset sosiaaliset taidot, kuten vuorovaikutuksen ja ihmisten kanssa toimeen tulemisen taidot.

Ensimmäinen ajatukseni artikkelin luettua oli muistaakseni äimistys. Eivätkö ihmiset osaa mukamas enää tulla toimeen keskenään?

Väite kuulosti naurettavalta. Nyt peilasin artikkelia Kampin kassajonossa käytyyn välikohtaukseen ja muutamaan muuhunkin osalleni sattuneeseen vaikeaan asiakaspalvelutehtävään. Hetken pohdittuani tulin siihen tulokseen, ettei Uusitalon väittämän taustalla ole niin musta-valkoinen ajattelutapa, mitä itse siihen sovelsin, ennemmin huomion herättäminen siihen, miten asioimme keskenämme.

Hymyilin iloisesti vastaantulevalle papalle, joka hymyili minulle takaisin ja nosti lakkiaan. Niin, jaettu fiilis on paras fiilis, mutta joskus kannattaa pysähtyä miettimään, minkä, miten ja kelle fiiliksensä jakaa.

Laura Partamies

Kirjoittaja on Juvan kunnan kulttuuriohjaaja.