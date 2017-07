Vege kiinnostaa Juvallakin

Vegetuotteiden laskenut hinta houkuttelee kokeiluihin. Kasvisperäisten valmisteiden määrä kasvaa jatkuvasti.

Kulutustottumuksien muutos ja terveellisten elämäntapojen painottaminen näkyy myös Juvan ruokakaupoissa. Kasvisperäisten tuotteiden myyntimäärät ovat nousseet ja vegaanisia vaihtoehtoja löytyy yhä useammasta tuoteryhmästä.

Ilmiö on ollut nähtävissä jo vuoden verran, kertoo K-Supermarketin kauppias Tiina Poikolainen:

— Koko ajan kasvistuotteiden osuus kasvaa ja hintojen laskun myötä ne myös kiinnostavat kuluttajia aiempaa enemmän. Toki perinteiset tomaatti ja kurkku ovat kasvistuotteista edelleen myydyimpiä.

Kasvisperäiset tuotteet rynnivät kuitenkin myös uusille alueille. Esimerkiksi Supermarketista löytyy Poikolaisen mukaan kymmenkunta maidotonta jäätelöä.

Kauppias kertoo, että he pyrkivät vastaamaan asiakkaiden toiveisiin parhaansa mukaan: jos vegaanisia tuotteita tai lihankorvikkeita halutaan, niitä todennäköisesti myös tilataan lisää.

— Meidän kilpailuvalttimme on se, ettei ole suuria rajoitteita siitä, mitä voimme tilata. Harvoin tulee tilannetta, jossa meille ei pystyttäisi toimittamaan jotain tiettyä tuotetta.

Supermarkettiin on suunniteltu myös vegaanisia kylmätuotteita kokoavaa vegehyllyä, mutta sen mahdollisesta aikataulusta Poikolainen ei uskalla mainita vielä mitään.

Myös Juvan S-marketissa näkyy kasvanut vegaanisten vaihtoehtojen kysyntä. Apulaismyymäläpäällikkönä toimiva Heli Tamminen uskoo menekin kasvaneen ihmisten kokeilunhalun myötä.

— Ihmiset kyselevät vegaanisia tuotteita, kuten soijamakkaroita aiempaa enemmän. Myös kauramaitojen ja vegaanisten jogurttien kysyntä on voimakkaassa kasvussa.

Juvan S-marketissa ei ole kuitenkaan huomattavissa pudotusta lihatuotteiden, esimerkiksi jauhelihan kysynnässä. Onkin hyvin mahdollista, että ehdoton kasvissyönti ei ole kasvanut, mutta lihatuotteiden rinnalle kelpuutetaan yhä useammin kasvisperäinen valmiste: sikanaudan sijaan popsitaan edes satunnaisesti soijarouhetta.

Tammisen mukaan monet tulevat kyselemään televisiomainoksista tuttuja tuotteita.

— Yleinen tietoisuus lihankorvikkeista on kasvanut, mikä tietysti vaikuttaa myyntiin.

Vegetuotteiden määrä on S-marketissa aiempaa suurempi, mutta niistä ei synny kovinkaan suurta hävikkiä.

— Pääsääntöisesti kaikki kasvispohjaiset tuotteet, joita tilaamme, tulevat myös ostetuksi.

K-Supermarketin kaltaista vegehyllyä ei S-markettiin ole ainakaan hetkeen tulossa. Tammisen mukaan Juva on ”ehkä liian pieni paikkakunta tuollaiselle hyllylle”, mutta kasvistuotteiden valikoima tullee kasvamaan edelleen.

M-Marketin kauppiaat eivät ehtineet osallistua Juvan Lehden haastatteluun työkiireidensä vuoksi.