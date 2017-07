Oh dear, iltapäiväteellä

Olen ollut lähes koko elämäni tee-ihminen ja tätä sanan molemmissa merkityksissä. Pienestä tytöstä lähtien muistan, miten mikään ei ollut suloisempaa, kuin äidin valmiiksi keittämä tee ja lauantaimakkaraleivät koulun jälkeen. Tuohon tee-/tehdä-verbiin mainittakoon, että äitini nimittää minua vieläkin touhutiinaksi.

Sitten täytin neljäkymmentä, ja työpaikallani toimituksessa kahvipannu oli aina kuumana. Aloin maistella sitä, sillä kiireessä teenkeitto saattoi joskus vaatia muka liikaa aikaa. Pikkuhiljaa aloin oppia tälle kasvitieteellisin todistein Keski-Etiopiasta kotoisin olevalle paheelle nimeltä kahvi. Ensin kerman ja sokerin kanssa, nykyään pelkän maidon kera.

Koskaan en kuitenkaan luopunut teestä. Nykyisin maistelen erilaisia maustettuja mustia ja vihreitä teemakuja. Olen tutustunut myös valkoiseen ja rooibos teehen, mutta niistä en ihmeemmin innostunut. Oolongi ja keltainen tee ovat vielä maistamatta, mutta aina on hyvä jäädä väliin kokemuksia, joita ei vielä ole.

Tänä kesänä päätimme puolisoni kanssa mennä tutustumaan Suomen ainoaan teehuoneeseen, joka on yllätys yllätys vain kuuden minuutin automatkan päässä työpaikastani, täällä Juvalla, Wehmaan kartanolla. Lounastärskyt sovittiin siis sinne.

Täytyy myöntää, että olen elämäni varrella suhtautunut englantilaisten teekulttuuriin vähän hykerrellen, enkä ole sitä koskaan täysin ymmärtänyt. Afternoon Tea – mitä hienostelua! Mutta näin se maku muuttuu. Ja kuten niin moni muukin asia, englantilainen teehetkikin osataan tehdä Suomessa vielä paremmin kuin sen kotimaassa Brittein saarilla.

Teekulttuuri on tullut Englannin hoviin oikeastaan Portugalista vuonna 1841, kun Bedfordin herttuatar pyysi saada teensä kanssa voileipiä ja leivonnaisia. Ne tarjoiltiin viiden maissa, ja niin syntyi afternoon tea.

Britit olivat kuitenkin hulluina teehen jo 1600-luvulta lähtien, kun alankomaalainen kauppias toi teetä Lontooseen ja mainosti sitä potenssilääkkeenä. Siitä tuli samantien suosittu tuote.

Ensimmäinen teehuone avattiin Lontoossa vuonna 1717. Avaajana oli Thomas Twining. Kiinassa ja arabimaissa teen lumo on tunnettu jo kauan ennen tätä.

Tea House of Wehmais on mielestäni Mikkelin seutukunnan ja koko Suomen ylpeydenaihe. Oh my god, hyvänenaika, siellä on valittavana kaikkiaan sata teelaatua! Mukaan kotiinkin lähti pussillinen Studio 54 -teetä, jossa maistui ihanasti erinomainen sekoitus shamppanjaa, mansikkaa ja kermaa. Eikä siinä vielä kaikki, sillä salaatit ja leivokset olivat taivaallisia. Vai tuntuuko se vain, kun ympärillä on kauniita tapetteja ja romanttisia kalusteita kattauksineen.

Kyllä se teekupin muoto ja kauneus voi vaikuttaa myös makuun! Suussani maistuu vieläkin taivaallinen valkosuklaaleivos. Ja siihen ei vaikuttanut lusikka.

Tiina Eskelinen

Kirjoittaja on Juvan Lehden kesätoimittaja