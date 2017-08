Mestis-SaPKo testaa Jere Kuiviston ja Joel Pasosen

Savonlinnan Pallokerho testaa kahta juvalaista jääkiekkoilijaa ennen syyskuuta alkavaa Mestistä. He ovat 19-vuotias Jere Kuivisto ja 20-vuotias Joel Pasonen.

SaPKo tiedotti asiasta tiistaina. Kaikkiaan testeissä on kuusi pelaajaa, joista kaksi on puolustajaa ja neljä hyökkääjää.

Pasonen pelaa pakkina ja Kuivisto hyökkääjänä.

Kummatkin juvalaiset ovat alkujaan Juniori-Sapkon kasvatteja. Heistä Pasonen lähti nelisen vuotta sitten Kuopioon, jossa pelasi Kalpan junioreissa. Hän palasi Juvalle viime kauden päätyttyä.

Kuivisto pelasi viime kauden SaPKon A-nuorissa Mestistä.

SaPKon valmentaja Pasi Räsänen kertoi seuran tiedotteessa, että kaikki pelaajat saavat aidon mahdollisuuden ja ovat mukana ringissä vähintään kuukauden ajan.

Viime kausi oli Jääkiekkoliiton ylintä sarjaa Mestistä pelanneelle SaPKolle erinomainen. Se voitti kauden päätteeksi Mestiksen mestaruuden.

SaPKo aloittaa jääharjoittelukautensa tämän viikon keskiviikkona.