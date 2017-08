Juvalaisomistajat maltillisin mielin Kunkkareihin — ennakkoon odotettavissa on kuitenkin kelpo sijoituksia

Vermossa ravaa viikonloppuna kolme juvalaisomisteista hevosta: kaksi tammaa ja yksi ori.

Ensi viikonloppuna Vermon Kuninkuusraveissa kilpailee kolme juvalaisomisteista ravihevosta. Kuningaskilvassa kilpailee yksi ori, Jarkko Rallin osaomistama Elias Intomieli. Tammojen kuningatarlähdössä kilpailee puolestaan Ravitalli Suurosen kovakuntoinen Carmela ja Mikko ja Pekka Hämäläisen Fortunatar.

Etelä-Savon edustusta täydentää punkaharjulainen ori Camri. Millä miettein juvalaisomistajat sitten lähtevät Kuninkuusraveihin?

Jarkko Rallin mukaan Elias Intomielen pitäisi olla terveenä ja hyvässä kunnossa. Viime vuoden Kuninkuusraveissa hevonen oli kuningaskilvan kokonaiskisassa kuudes ja 2100 metrin lähdössä jopa toinen.

Ralli ei kuitenkaan halua nostattaa odotuksia sillä, että tulos välttämättä tänä vuonna nousisi.

— Sijoitus on monesta asiasta kiinni, kun kaikki riippuu vähän muidenkin hevosten kunnosta. Jos joutuu heti alussa ulkoradalle, niin silloin menestyminen on vaikeaa.

Mies on kuitenkin iloinen Kuninkuusraveihin pääsystä. Hänen mielestään on mahtavaa nähdä tuttuja hevosia.

Ralli iloitsee myös yleisesti juvalaisten puolesta.

— On harvinaista, että näinkin pienestä pitäjästä on näin monta edustajaa. Juvalla on ollut ravikuninkaita ennenkin, se luo pohjaa nykyiselle menestykselle, Ralli kertoo.

Carmelan kunto on Kuninkuusravien liepeillä parhaimmillaan, kertoo ravivalmentaja Seppo Suuronen. Hän kertoo olevansa tyytyväinen, jos hevonen sijoittuu tammojen kokonaiskisassa puolen välin paremmalle puolelle.

Ennakkoasetelmat tähän on hyvät, sillä Carmela on jatkuvasti heilunut tammojen ranking-listan kärkipaikoilla. Voittoon Suuronen ei kuitenkaan ennakkoon usko.

— Sinne asti ei ehkä riitä.

Carmelan tämän vuoden tilastoissa silmiinpistävää on se, että voittoon asti vauhti ei ole kantanut kertaakaan. Sen sijaan kakkossijoja on useampi.

— Ihan täysiä emme ole tänä vuonna pystyneet treenaamaan. Hevonen on juossut vain lahjoillaan, ja siksi voittoja ei ole tullut.

Carmelalla on ollut ongelmia varsinkin jalkojen rasittumisen kanssa, mikä puolestaan on heijastunut valmennukseen.

Hyvää sijoitusta voi kuitenkin odottaa. Carmela on Suurosen mukaan todella ravivarma hevonen, eikä se useinkaan vaihda laukalle. Lisäksi tamman vahvuuksia ovat olleet hyvät lähdöt.

— Lähtö on aina merkittävässä roolissa.

Kuninkuusravit alkavat olla Carmelan viimeisiä juoksuja uralla. Suurosen mukaan hevosen tulevaisuutta pohditaan Kuninkuusravien jälkeen.

Mikko Hämäläisen omistama Fortunatar pääsi Vermon kuningatarkilpaan viimeiseltä sijalta. Juvan raveissa väläyttänyt Fortunatar on omistajansa mukaan hyvässä kunnossa, mutta tosiasiat myönnetään:

— Matalalla profiililla lähdemme kisaamaa, hevosen mukaan. Emme halua ajaa hevosta piippuun.

Kisavalmistelut eivät juurikaan poikkea tavallisesta ravilähdöstä. Hevosta hierotaan ja uitetaan ennen viikonloppua, eikä tällä viikolla enää pidetty kovia treenejä.

Hämäläisen mukaan Fortunatar on juuri nyt parhaassa iässä ja tulosta onkin alkanut syntyä oikeaan aikaan. Suuria odotuksia Kuninkuusraveissa menestymisestä ei silti ole.

— On jo iso meriitti päästä mukaan, eli kaikki siellä tuleva menestys on meille vain plussaa.

Hämäläinen myöntää, että Kuninkuusraveissa kisaaminen jännittää normaalia enemmän. Aiempaa kokemusta Hämäläisellä ei Kuninkuusraveista ole, joskin hänen hevosensa osallistui Kuopion Kuninkuusravien täytelähtöön.

Fortunataren vahvuudeksi Hämäläinen nimeää kestävyyden.

— Jaksaminen on ehdottomasti hevosemme vahvuus.

Kuninkuusravien jälkeen Fortunatar jää kuukauden kilpailutauolle.

— Siinä saa sekä mies että hevonen vetää henkeä.