Optimistisin mielin Kuninkuusraveihin

Juvalaiset ovat huippuhyvin edustettuina tulevan viikonlopun Kuninkuusraveissa. Kisoissa mittelee sijoituksesta peräti kolme juvalaisomisteista ravuria.

Juvan pitäjään kokoon verraten määrä on huikea, ja sen tunnustavat myös Vermon kisajärjestäjät.

Määrä kertoo siitä, että Juva on konkreettisesti todellinen hevospitäjä.

Kuningaskilvassa kilpailee yksi ori, Jarkko Rallin osaomistama Elias Intomieli. Tammojen kuningatarlähdössä kilpailee puolestaan Ravitalli Suurosen kovakuntoinen Carmela ja Mikko ja Pekka Hämäläisen Fortunatar.

Juvan Lehden haastattelussa hevosten omistajat toteavat maltillisesti, ettei odotuksia sovi nostattaa liikaa.

Varovainen linja on viisasta, sillä menestys on kiinni niin monesta: niin oman hevosen onnistumisesta kuin kilpailijan epäonnistumisesta.

Raviurheilussa kaikki on mahdollista, ja juvalaisten sijoittumista kannattaa kuitenkin seurata optimistisin mielin.

Juvan Lehti raportoi ensi viikon numerossaan Kunkkuravien tuloksia ja tunnelmia.

Janne Tiainen