Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja luennoimaan Juvalle

Esko Valtaoja on eläkkeellä oleva avaruustähtitieteen professori, joka on saanut roolikseen vastata ihmisten kysymyksiin kaikesta maan ja taivaan väliltä. Elokuussa hän saapuu Juvalle luennoimaan otsikolla Elämä, maailmankaikkeus ja kaikki. Luento järjestetään Partalan kesäteatterissa 17.8. kello 18.

Tähtitieteilijälle on luontevaa tarkastella asioiden suuria linjoja. Valtaojakin aloitti tieteen popularisoinnin omasta alastaan, tähtitieteestä, mutta sittemmin hän on päätynyt käymään julkisia keskusteluja lukuisista aihepiireistä aina uskonnollisista kysymyksistä filosofisiin pulmiin asti.

Säpinää on luvassa, sillä Valtaoja saattaa ärsyttää kuulijoitaan nähdessään tieteen kehityksessä vain sen tuomat edut. Jotkut ovat jopa väittäneet hänen kommenttejaan näsäviisaiksi.

Tieteen ja kirjojen harrastamisen puolesta tähtitieteilijä jaksaa puhua.

– Niin kuin minulla on ollut tapana sanoa, lopettakaa somettaminen kuukaudeksi. Lukekaa kirjaa. Maailma alkaa näyttää ihan erilaiselta, Valtaoja on kehottanut Ylen haastattelussa.

Partalan Kesäteatteriin (Huttulantie 1) mahtuu vain 250 kuulijaa, joten paikalle kannattaa tulla ajoissa. Partalan kuninkaankartanon kahvila avautuu jo ennen luentoa. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Juvan kirjasto, Järvi-Saimaan kansalaisopisto ja Juvan kunta.

Kirjasto suljetaan poikkeuksellisesti kello 17 Valtaojan luennon takia.