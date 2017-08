Suur-Savolle menestystä SM-hirvenjuoksuissa

SM-hirvenjuoksut kisattiin Ikaalisissa. Suur-Savon piirin kilpailijat pärjäsivät hyvin.

Miesten voittaja Harri Mikkonen on Heinävedeltä ja saavutti nyt toisen mestaruutensa. S15- sarjan voittaja Aapo Melonen on Mikkelistä ja edustaa Rantasalmelaista seuraa. Naisten hopeamitalisti Elisa Helasniemi on Kangasniemeltä.

Lisäksi hirvikävelyn miesten voittaja Petri Vartiainen edustaa Pohjois-Karjalaa, mutta asuu Juvalla ja työskentelee Etelä-Savon riistapäällikkönä. Hän voitti viime vuonna hirvenjuoksun miesten mestaruuden.

Tulokset: Sarja M: 1) Mikkonen Harri SS 1157, 2) Keikko Tommi SA 1150, 3) Niemelä Petri OU 1146, 7) Seppä Timo SS 1121, 10) Paasonen Isto SS 1118, 14) Mikkonen Marko SS 1111, 16) Laitinen Toni SS 1109, 18) Kekkonen Vesa SS 1107, 51) Pekurinen Marko SS 1055, 56) Miettinen Jarkko SS 1047. Sarja M50: 1) Takanen Jouni KY 1131, 2) Koskinen Juha KS 1120, 3) Kari Tapani LA 1118, 48) Paasonen Risto SS 1041, 60) Reponen Markku SS 1006.

Sarja M60: 1) Kröger Matti PS 1155 (SE), 2) Monto Jouni KY 1133, 3) Seppälä Kari PO 1130, 9) Pilssari Matti SS 1107, 22) Tenhunen Jukka SS 1067, 29) Hämäläinen Jari SS 1061, 40) Kammonen Seppo SS 1050, 56) Luoma-aho Seppo SS 1035, 65) Laitinen Ilmari SS 1022, 72) Parkkonen Antti SS 1015, 86) Hokkanen Mauno SS 985.

Sarja M70: 1) Passi Martti UU 1114, 2) Lehtonen Kauko SA 1113, 3) Rouhiainen Hannu VS 1097, 14) Kinnunen Pentti SS 1053, 25) Hytönen Esko SS 1014, 39) Lipsanen Olavi SS 986. Sarja M80: 1) Simonen Topi PS 1062, 2) Leppänen Keijo PK 1056, 3) Koivisto Aulis SA 1031.

Sarja N: 1) Haapaniemi-Kokko Päivi SA 1094, 2) Helasniemi Elisa SS 1089, 3) Inna Saara SA 1079, 16) Partanen Eija SS 983. Sarja N50: 1) Räty Tuula PS 1144 (SE), 2) Nevalainen Pirjo PK 1080, 3) Honkanen Hilkka PK 1072. Sarja N65: 1) Suhonen Marja-Leena PS 1027, 2) Ruuska Eija KP 1018, 3) Kortesalmi Tuula LA 1016.

Sarja S13: 1) Juntunen Hertta PK 1172 (SE), 2) Hänninen Juha-Pekka KY 1147 (SE), 3) Haikara Elsa KP 1136 (SE), 4) Laitinen Petrus SS 1133 (SE), 13) Melonen Eemil SS 1018 (SE), 20) Melonen Aatu SS 978 (SE), 25) Melonen Eerik SS 936 (SE). Sarja S15: 1) Melonen Aapo SS 1098, 2) Haikara Sanni KP 1084, 3) Raikaa Kalle VS 1066, 8) Paasonen Onni SS 904. Sarja S17: 1) Tattinen Ville VS 1144, 2) Sirviö Elisa VS 1060, 3) Takanen Iida-Mari KY 1056.

Sarja S20: 1) Raiski Santeri PO 1060, 2) Seppälä Samuel VS 1043, 3) Seppälä Tuomas VS 1030, 5) Laitinen Arttu SS 1015. Viesti M: 1) Oulu, 2) Pohjanmaa, 3) Pohjois-Savo, 6) Suur-Savo. Viesti M50: 1) Pohjanmaa, 2) Pohjois-Karjala, 3) Pohjois-Savo, 10) Suur-Savo.

Viesti N: 1) Satakunta, 2) Pohjois-Savo, 3) Oulu. Joukkue M: 1) Pohjanmaa, 2) Suur-Savo, 3) Keski-Suomi. Joukkue N: 1) Pohjois-Savo, 2) Satakunta, 3) Pohjois-Karjala. Joukkue S13: 1) Pohjois-Karjala, 2) Oulu, 3) Suur-Savo.

Sarja Hirvenkävely / H1: 1) Säynätmäki Heikki KS 1152, 2) Tattinen Ville VS 1148, 3) Haikara Elsa KP 1146, 11) Hämäläinen Jari SS 1110, 17) Melonen Eemil SS 1084, 42) Parkkonen Antti SS 1036, 46) Lipsanen Olavi SS 1026, 88) Laitinen Ilmari SS 902, 91) Melonen Aatu SS 884, 98) Paasonen Onni SS 804, 101) Melonen Aapo SS 782, 104) Melonen Eerik SS 582.

Sarja Hirvenkävely / H2: 1) Seppälä Antti VS 1160, 2) Lehto Reijo VS 1142, 3) Korpela Sakari KS 1142, 16) Turunen Arto SS 1100, 26) Strengell Hannu SS 1082, 33) Pilssari Mika SS 1052, 41) Melonen Jukka SS 1030, 44) Pekurinen Leo SS 1024.

Sarja Hirvenkävely / M: 1) Vartiainen Petri PK 1154, 2) Tiainen Esa KY 1150, 3) Puoliväli Tarmo PO 1148, 6) Pekurinen Marko SS 1144, 27) Tenhunen Jukka SS 1106, 50) Pilssari Matti SS 1086, 83) Paasonen Risto SS 1064, 84) Paasonen Isto SS 1062, 120) Miettinen Jarkko SS 1024, 162) Hokkanen Mauno SS 866.

Sarja Hirvenkävely / N: 1) Pitkäkangas Eve PO 1126, 2) Pitkäkangas Pirjo-Marja PO 1122, 3) Haataja Riikka OU 1112, 13) Helasniemi Elisa SS 1062, 23) Partanen Eija SS 1026.