Poliisin pitää näkyä

Juvallakin toiminut lähipoliisihanke loppui rahan puutteeseen, eikä tieto hankkeen päättymisestä varsinaisesti yllättänyt. Poliisi kuten moni muukin valtion viranomainen on laihdutuskuurilla, koska rahat ovat tiukoilla ja resursseja joudutaan sen vuoksi niukentamaan.

Poliisi joutuu kohdentamaan rahansa sinne, missä on huutavin tarve, muun muassa vakavien rikosten torjuntaan. Rahaa ja poliiseja suunnataan sinne, missä on eniten ihmisiä eli suuriin kasvukeskuksiin ja isoihin kaupunkeihin.

On selvä, että Juvan kaltaiset maaseutupaikkakunnat ovat häviäjän osassa. Toki Juvan eduksi on paikallaan todeta, että kunta sijoittuu isojen teiden risteyksiin ja keskikokoisten kaupunkien lähialueille, joten poliiseja ja poliisiautoja onneksi vielä näkee.

Juvan Lehden haastattelema ylikomisario Petri Isokuortti myöntää meneillään olevan tilanteen kaunistelematta. On rehtiä sanoa, että poliisin valvonta ei voi lisääntyä, jos resurssit pienenevät.

Isokuortti on itsekin huolissaan poliisin resursseista, jotka määritellään valtakunnallisin poliittisin päätöksin. Valitettavasti iso osa päättäjistä edustaa muuta kuin syvää maaseutua, niin tällöin jälkikin on sen mukaista.

Kansalainen mittaa turvallisuuden tunnettaan sillä, miten poliisi näkyy paikkakunnalla ja mitkä ovat poliisin saapumisajat hälytystehtävissä.