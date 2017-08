Kun jäniksenkäpälällä pöytää pyyhittiin

”Syötiin sitä Juvalla ennenkin”. Kirjaston elokuinen näyttely kertoo ruuanvalmistuksen historiasta.

Ruuanvalmistustaito on ihmiselle suuri sosiaalinen pääoma. Kun osaa kokata, voi kutsua ihmisiä kylään. Toki tähän on einesteollisuus tuonut rinnalle mukavia avuja ja vaihtoehtoja.

Ruuanvalmistus on Suomessa kuulunut vuosisatoja naisille. Siksi Juvan maa- ja kotitalousnaiset ja Juvan kirjasto ovat vahvojen naisten voimin koonneet kirjaston tiloihin mielenkiintoisen näyttelyn nimeltä ”Syötiin sitä Juvalla ennenkin”.

Kirjastonjohtaja Päivi Lehmusvuori sanoo, että naisten elinvoimalla ja ruualla on ollut yhteisölleen suuri fyysinen ja aineellinen merkitys. Naiset ovat luoneet ravintoa ja sen myötä myös terveyttä. Hyvällä taloudenhoitotaidolla on ollut ja on edelleen myös taloudellista merkitystä perheille.

– Tähän vanhojen astioiden ja ruuanvalmistusvälineiden näyttelyyn meitä motivoi rakkaus – rakkaus juuri naisia kohtaan. Kunnioitus peruslähtökohtaisesti naisten merkittävää työpanosta ja kantavaa voimaa kohtaan halki vuosisatojen, Lehmusvuori toteaa näyttelyn avajaisissa viime torstaina.

Juvan kirjasto onkin oiva paikka esitellä ruuanlaiton historiaa. Kirjojen lainaamisen tai lehtisalissa piipahtamisen välissä voi tutustua perinteisiin. Näyttelyssä voi ihastella rusthollarin isoja kuparikattiloita ja kahvipannuja ja kahvinvalmistuksen historiasta kertovia ”prännäreitä”, joilla kahvin vihreät pavut ensin paahdettiin ja sen jälkeen jauhettiin.

Paahdon ja jauhatuksen lisäksi hellaan piti laittaa tulet ja keittää vesi. Vasta sitten pääsi kiehauttamaan maukkaat pannukahvit. Eipä ihme, että on kehitetty ensin sähköinen kahvipannu ja sen jälkeen kahvinkeitin.

Eikä kahviveden hakukaan ihan helppoa ollut, kun vesi kannettiin kahteen mieheen tai naiseen kaivosta ”vesikorennalla”.

Taikina tehtiin tiinussa ja suolalihaa säilöttiin yhdestä puusta veistetyssä kannellisessa lihatiinussa.

Esineiden lisäksi näyttelyssä on esillä myös itse tehdystä pellavasta kirjottuja liinavaatteita.

Juvan maatalousnaisten puuhanainen Hillevi Valkonen on omien sanojensa mukaan toiminut esineiden tulkkina ja kirjoittanut niihin tuoteselosteet.

– Täältä löytyy nyt elokuun ajan näytillä myös vanhoja keittokirjoja ja reseptejä. Yksi vanhimmista on varmasti oman tätini vuonna 1917 käsin lyijykynällä kirjoittama reseptivihkonen, jonka hän on koonnut itselleen ”jäkäläleipäkurssilla”, kertoo Valkonen.

Valkonen on kirjoittanut aikanaan gradun erikoisesta aiheesta; ternimaitomajoneesista. Hän kertoo myös, että ennen vanhaan pullanmurut pyyhittiin pöydältä jäniksenkäpälällä. Onneksi nykyään on Sifonet ja Wettex.

Kirjaston vanhojen esineiden arvuuttelukilpailussa voi voittaa kirjoja. Avajaispäivänä päivän esineenä oli kummallisen näköinen suti. Mikähän se mahtaa olla?

– Minusta se on saunatonttu, arvaa Jaaro Sunnari.

Vieressä pikkuveli Joona vielä pohtii omaa arvaustaan ja äiti kirjoittaa arvauksia arvontalappuihin. Lopulta Joona veikkaa esinettä hevosen harjaksi.

Näyttely elää koko ajan elokuun 30. päivään saakka ja ihmiset voivat tuoda sinne esineitään ja reseptejään. Syötiin sitä ennenkin -näyttelystä löytyy esimerkiksi 80-luvun pöytä leipäkoneineen ja vanhan Keskuskahvilan mallikattaus.

Näyttelyn ovat koonneet kirjastonjohtaja Päivi Lehmusvuori sekä Juvan maa- ja kotitalousnaisten Irma Leskinen, Hillevi Valkonen, Päivi Kotro ja Mervi Kukkonen apunaan kirjaston henkilökunta.