Kontion Kalle lähtee koulutielle Juvalla

Koulut alkavat Juvalla tiistaina 15. päivä elokuuta. Kalle Kontio on yksi 25:stä ekaluokkalaisesta, jotka aloittavat koulunsa Kukkokoulussa.

Jälleen on aika höllätä kaasujalkaa kaikkialla liikenteessä, niin Sulkavan- kuin Savonlinnantielläkin.

Pienet ja isommat koululaiset aloittavat aherruksensa Juvan kylillä tiistaina 15. elokuuta.

Koulutietä kävelee tai pyöräilee siis monta liikenteeseen tottumatonta lasta.

Kukkokoulussa koulunsa aloittaa 25 ekaluokkalaista jaettuna kahteen pieneen luokkaan.

Päivi Kontio lähettää koulutielle jo toisen lapsensa Kalle Kontion. Isosisko Inka aloittaa neljännen luokan.

Äidin mielestä perheen ekaluokkalaista jännittää hyvällä tavalla.

– Ei kauheammin, mutta eka päivä jännittää vähän. Opettaja on kiva, sanoo opettajaan jo tutustunut, Kukkokoulun tutussa ympäristössä esikoulunsa käynyt, Kalle.

Kallella on kuljettavanaan kilometrin matka ja se taittuu kävellen.

Ensimmäiset päivät äiti on luvannut saattaa Kallen kouluun.

– Olen sanonut olevani kävelevä koulubussi, nauraa äiti Päivi Kontio.

Uusi ekaluokkalainen kertoo harjoittelevansa koulumatkaa jo vähän ennakkoon äidin ja siskon kanssa.

– Äiti on sanonut, että pitää olla erityisen varovainen Sulkavantien ylityskohdassa, miettii Kalle.

Päivi Kontio kertoo, että rekkaliikenne on Sulkavantiellä vilkas ja suurin osa ihmisistä ajaa siinä liian kovaa.

Taajama-alueen rajoitus on 50 km tunnissa, mutta moni auto huristaa siinä 80 km tunnissa.

Uuden ekaluokkalaisen Selässä komeilee uutukainen Umbron koulureppu, jonka Kalle kertoo löytäneensä paikallisesta urheiluliikkeestä.

Kouluvaatteita on tarkoitus hankkia vielä ennen koulun alkua, mutta penaalit ja kynät on jo olemassa.

Kalle osaa jo lukea hitaasti ja kirjoittaakin vähän, joten koulunalun oletetaan olevan helppoa, kuin heinän teko.

Äidin mukaan nykykoululaisten on helpompi aloittaa koulu, kuin hänen aikanaan.

– Ympäristö on jo tuttu, sosiaaliset taidot on hankittu esikoulussa ja päiväkodissa ja ryhmässä oleminenkin on opittu, Päivi Kontio sanoo.

Kalle odottaa koululta välituntijalkapalloa, sillä poika pelaa sitä vapaa-ajallakin.

Inka-sisko taas rakastaa käsitöitä ja tällä hetkellä niitä puuhastellaan äidin kanssa kotonakin. Tekeillä on uusi keppihevonen. Sillähän voi laukata vaikka kouluun!