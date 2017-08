Koeajalla asumaan tai yrittämään?

Maaseutumaisilla alueilla on tilaa ja asuinpaikkoja tarjolla, eikä Juvakaan juuri tästä ilmiöstä poikkea. Tyhjiä liiketiloja löytyy ja vapaita vuokra-asuntojakin riittää, vaikka esimerkiksi Lammen Asunnoilla kohtuullinen käyttöaste onkin.

Jos mielii majapaikkansa muuttaa Juvalla, ei asunnon saamisessa pitäisi olla ongelmia.

Tyhjät neliöt ovat kuitenkin usein kiinteistönomistajille kuluerä, josta mielellään päästäisiin eroon.

Keski-Karjalan suunnalla – Kiteen, Rääkkylän ja Tohmajärven – alueella on käynnistetty kiinnostava kampanja, jolla houkutellaan alueelle uusia asukkaita.

Kampanjassa on tarjolla useita erilaisia muuttovalmiita vuokra-asuntoja eri puolilta Keski-Karjalaa. Asuntoihin voi muuttaa syksyllä ”koeajaksi” puoleksi vuodeksi ja niiden hinnat on räätälöity houkutteleviksi. Lisäksi tarjolla on ”muuttokummien” apua, jotta pääsee sisään paikalliseen elämään. Asunnoissa voi halutessaan jatkaa asumista myös kokeiluajan jälkeen.

Miksei vastaavaa mallia voisi kokeilla myös muissa Suomen maaseutupitäjissä? Saisiko siitä jalostettua myös yrityksiä ja liiketiloja koskevan version?

Jussi Silvennoinen