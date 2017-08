Maanpuolustusjuhlat kiinnostivat

Juvalla lauantaina järjestetty Etelä-Savon maanpuolustusjuhla houkutteli paikalle satamäärin ihmisiä. Hyvä ja miltei helteinen sää helli kiinnostunutta yleisöä ja paikoin syntyi jopa jonoja, kun yleisö tungeksi tutustumaan Karjalan prikaatin kalustoon.

Nähtävillä oli rynnäkköpanssarivaunu, miehistönkuljetusajoneuvo, mönkijä, kenttätykki ja monia muita. Osansa esittelyyn toi pelastuslaitos ja poliisi, joiden ansiosta oli mahdollista tutustua myös ambulanssiin, paloautoihin ja poliisin kulkupeleihin.

Aurinkoinen lauantaipäivä aloitettiin kuitenkin juhlapuheilla. Ensimmäisenä mikrofoniin tarttui eversti Pertti Kuokkanen. Puheessaan hän onnitteli 575-vuotiasta Juvaa ja satavuotiasta Suomea.

Hän kehui sitä, kuinka pienillä resursseilla on pystytty takaamaan maamme turvallisuus ja ylläpitämään uskottavaa puolustusta. Kuokkanen painotti, että maanpuolustus kuuluu kaikille ja yhteistyö on suomalaisten voimavara.

Kuokkasen päätettyä puheensa Suomen lippu nostettiin liehumaan pilvetöntä taivasta vasten.

Seremonia jatkui kunnanvaltuuston varapuheenjohtajan Ari Raution puheella ja kunnan virallisella tervehdyksellä.

Rautio nosti esille kansainvälisen tilanteen epävakauden, joka monia on puhututtanut. Hänen mukaansa 100-vuotias Suomi ansaitsee vahvat puolustusvoimat siitäkin huolimatta, että välitöntä uhkaa ei maahan kohdistu. Raution mukaan on tärkeää, että puolustusvoimat näkyvät myös muualla kuin varuskunnissa ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Varapuheenjohtaja kehaisi vielä, että Juvalta on aina osallistuttu maanpuolustukseen hyvin. Hän nosti kuitenkin esille huolen nuorten syrjäytymiskehityksestä ja sanoi, että päättäjien tulisi kuunnella asiantuntijoita aiempaa enemmän.

Seurakunnan tervehdyksen toi Juvan seurakunnan kappalainen Saku Lemmetyinen. Myös hän julisti puheessaan yhteistyön merkitystä. Hänen mukaansa sillä, mitä sanomme, on merkitystä yhteisöllisyyden säilyttämisen kannalta.

Puheiden jälkeen yleisö siirtyi tutustumaan kalustoon, syömään lettuja tai vaikkapa testaamaan ampumistaitoja armeijan sähköisillä ampumaharjoitteluun tarkoitetuilla aseilla. Samaan aikaan Rakuunasoittokunta soitti kauniisti kevyttä marssimusiikkia.

Eniten yleisöä keräsi rynnäkköpanssarivaunu CV9030, johon myös mikkeliläiset Vesa Väisänen ja 10-vuotias Daniel Purolehto tutustuivat.

He käyvät Juvalla ahkerasti muutoinkin, joten heidän osallistumisensa maanpuolustusjuhlaan oli itsestään selvää.

— Aikaisemminkin olemme vastaavissa tapahtumissa käyneet, Väisänen kertoo.

Danielin mielestä parasta tapahtumassa on se, että pääsee tutustumaan armeijan välineisiin ja siihen, miten ne toimivat.

— On kiva nähdä tankkeja ja muita koneita, hän sanoo.

Daniel on innostunut armeijasta ja puolustusvoimista. Talvella hän on jopa rakentanut lumesta tankin.

Asevelvollisuus häämöttää pojalla vielä vuosien päässä, mutta hän tietää jo haluavansa päästä ampumaan. Aselaji on vielä vähän hämärän peitossa, mutta idea on jo olemassa.

— Voisin mennä kranaatinheittäjäksi, kun isänikin oli.

Rynnäkköpanssarivaunua esitteli alikersantti Tuomisto Karjalan prikaatista. Hän kertoo, että vilinää on ollut.

— Paljon on panssarivaunussa ollut tutustujia. Ehkä tämä on yksi vetonauloista.

Tuomistosta on mukavaa esitellä kiinnostuneille sitä, mitä hän armeijassa pääsee tekemään.

— Vaikka viikonloppuvapaat jäikin viettämättä, on kiva olla täällä. Mahtavaa, että on näin paljon ihmisiä ja sattui näin hyvä keli.

Tapahtuman huipennus oli Karjalan prikaatin toimintanäytös, jossa päästiin todistamaan miinanraivausta ja raivauksen suojaamista. Näytökseen osallistui myös rynnäkköpanssarivaunu, joka simuloi asfalttikentällä tukevia toimia. Lisäksi näytöksessä esiintyivät ilmatorjuntajoukot.

Lyhyen toimintanäytöksen jälkeen Rakuunasoittokunta esiintyi toistamiseen ja rynnäkköpanssarivaunu houkutteli entistä enemmän uteliaita silmäpareja lähelleen.