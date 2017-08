Lisää luomuvoimaa Juvalle

Juvalla on tulevan viikonlopun ajan tarjolla runsas kattaus luomua. Juvan Wehmaan kartano yhdessä monien toimijoiden kanssa pistää pystyyn kolmepäiväisen tapahtuman, jossa on tarjolla asiantuntijaluentoja, luomumarkkinat ja kaikenlaista ohjelmaa.

Mukaan odotetaan yleisöä jopa tuhannen ihmisen verran. Se on Juvan mittaluokassa iso odotus, jonka soisi toteutuvaan. Toivottavasti ihmiset myös lähikunnista ja kaupungeista matkaisivat perjantain ja sunnuntain välisenä aikana Juvalle.

Maista luomu -tapahtuma pidettiin vielä viime vuonna kolmepäiväisenä Mikkelissä. Ennen sitä tapahtuma kulki Luomuviikko-nimikkeellä ja kesti viikon verran.

Tapahtuma on valtakunnallinen ja sen tarkoituksena on levittää tietoa luomusta sekä osoittaa ihmisille, miten paljon tuotteita on mahdollista saada luonnonmukaisesti tuotettuna.

Wehmaan kartanon alue luonteva paikka järjestää luomuhenkinen tapahtuma. Kartano on ollut monellakin tavalla edelläkävijä luomutuotannossa, ja se oli perustamassa Juvalle aikanaan luomumaitoa jalostavaa meijeriä.

Toivottavasti luomutapahtuma onnistuu ja vakiinnuttaa paikkansa Juvalle. Se tukevoittaisi omalta osaltaan Juvan tunnettavuutta luomutuotannon uranuurtajana.

Janne Tiainen