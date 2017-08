Matkustaminen kallistuu

Matkahuolto irtisanoi seutulipun, syytä ei ole kerrottu.

Mikkelissä työssä tai koulussa käyvien matkat vaikeutuvat jälleen tänä syksynä. Matkahuolto on irtisanonut Juvan kanssa tehdyn seutulipun, jonka työmatkalaiset ovat voineet ostaa Matkahuollosta tai R-kioskilta. 86 euron hintaisen seutulipun käyttö loppuu Mikkelin liikenteessä syksyn aikana. Lipun viimeinen latauspäivä on 31. elokuuta.

Matkahuolto ei ole ilmoittanut syytä Juvan seutulipun irtisanomiseen. Se ei ole myöskään informoinut seutulipun myynnin loppumisesta sen käyttäjille. Seutulipun irtisanominen tapahtui kaikessa hiljaisuudessa kesken lomakauden. Seutulipun käytön loppuminen on käyttäjille tullut täytenä yllätyksenä.

Juvalaisia seutulipun käyttäjiä on päivittäin ollut puolen sataa. Käyttäjät ovat pääosin Mikkelissä työssä tai kouluissa käyviä juvalaisia. Sen sijaan Matkahuolto ei irtisanonut Savonlinnan suunnan seutulippua, vaikka sen käyttö Juvalla on paljon vähäisempää.

Juva-Mikkeli-välin liikennöintiongelmat alkoivat runsas vuosi sitten, kun ely-keskus lopetti seutulipun ja otti käyttöön oman Waltti-korttinsa. Vuosi sitten Juvan kunta kuitenkin onnistui neuvottelemaan seutulipun käytön jatkosta juvalaisille.

Kunta on varannut myös tänä vuonna rahaa seutulipun subventioon liikennöitsijöille. Viime vuona Juva maksoi liikennöitsijöille Matkahuollon kautta lähes 50 000 euroa.

Runsas vuosi sitten ELY-keskuksen käyttöön ottama Waltti-kortti Juva-Mikkeli-liikenteessä on työmatkalaisille mahdotonta vähäisen vuorotarjonnan takia. ELY-keskus ei ole edennyt vuoden aikana neuvottelemaan lisää Waltti-vuoroja Mikkelin liikenteeseen.

Edestakaisia Waltti-vuoroja Juva-Mikkeli-liikenteessä on päivittäin vain neljä. Waltti-vuorojen käyttö työmatkoilla edellyttäisi joko siirtymistä lyhennettyyn työviikkoon tai yöpymistä Mikkelissä. Viimeinen Waltti-vuoro Mikkelistä lähtee jo klo 15.20. Työmatkalaisten työpäivät päättyvät kello 16 tai 17.

Juvalaiset bussivuorojen päivittäiset käyttäjät arvostelevat Pohjois-Savon ely-keskuksen saamattomuutta Waltti-liikenteen kehittämisessä ja vuorojen lisäämisessä. Vuoden aikana lupauksista huolimatta Waltti-vuoroja ei ole tullut yhtään lisää Juvan liikenteeseen.

Myös liikennöitsijät ovat tyytymättömiä Pohjois-Savon ely-keskukseen. Liikennöitsijät saavat ely-keskukselta tuet pahasti jälkijättöisesti.

Seutulipun käytön loppuminen merkitsee juvalaisten työmatkakustannusten rajua nousua. Sarjalippu maksaa kuukaudessa yli 293 euroa, kun nykyinen seutulippu maksaa 86 euroa.