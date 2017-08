Aija Puurtinen Vuoden luomukuluttaja -valinta julkistettiin perjantai-iltana Juvalla

Saimaan luomu ry on valinnut nyt toisen kerran Vuoden luomukuluttajan. Maista Luomu-tapahtuman luomujuhlaillallisella Juvan Wehmaan kartanossa perjantaina 25.8. nimettiin Saimaan luomu ry:n Vuoden 2017 vuoden luomukuluttajaksi muusikko, musiikin tohtori Aija Puurtinen. Hän asuu Helsingissä aviomiehensä ja poikansa kanssa.

Aija Puurtinen on ollut luomutuotteiden kuluttaja yhtä kauan kuin Suomessa on määritelty, millaista tuotantoa kutsutaan luonnonmukaiseksi tuotannoksi.

1970- ja 1980-luvuilla nimitykset vielä vaihtelivat, puhuttiin vaihtoehtoisesta viljelytavasta, myrkyttömästä viljelystä ja biotuotannosta ja biotuotteista. Luomu-lyhenne alkoi vakiintua käyttöön 1990-luvun alkupuolella.

– Ostan luomuruokaa joka kerta, kun hän käy kaupassa. Nykyisin luomuarkiruokaa löytyy hyvin lähikaupoistakin, koska kaupat ovat ryhtyneet seuraamaan asiakkaiden toiveita yhä paremmin. Lähikauppojen valikoima muodostuu yhä enemmän siellä käyvien asiakkaiden mukaan, luomua on pyydetty ja saatu, Aija Puurtinen kertoo ostokäyttäytymisestään.

Puurtisen ruokaostopaikkoja ovat myös erikoiskaupat, Ruohonjuuri ja Anton&Anton. Elävän ravinnon yhdistyksen vihannespiiristä perheelle ostetaan viikoittain luomuversoja.

Ruokailun lisäksi luomu näkyy perheen kylppärissä. Siellä on luomuraaka-aineista tehtyjä saippuoita ja hiustenhoitotuotteita sekä myös luomukosmetiikkaa.

Luomutuotevalikoimaan hän Aija kaipaa lisää tarjontaa tuoreista yrttikasveista, joilla saa maustettua ja muunneltua perusraaka-aineita.

– Suoramyyntimenetelmiä olisi myös hyvä kehittää yhä kattavammaksi, jotta tuotteet saisi nopeasti tuottajalta kuluttajan pöytään, sillä tuoreena ravinnon maku ja ravintoarvo on pitkään säilytettyä paljon parempi, Puurtinen toteaa.

Kiinnostus luomuruokaan syntyi jo 1970 – 80-luvun vaihteessa, kun Aija Puurtinen siirtyi laktovegetaariseen ruokavalioon. Hänelle heräsi tietoisuus siitä, että ruoka tulee kasvattaa puhtaasti, ilman myrkkyjä, jotka haittaavat niin ihmistä kuin luontoakin. Ruoan alkuperän tunteminen on myös erittäin tärkeää.

Nykyisin Puurtinen haluaa ruokavalinnoillaan, niin kuin myös muilla kulutusvalinnoilla, pienentää perheensä jättämää hiilijalanjälkeä.

Aija Puurtinen on kotoisin Juvalta ja hän tutustui jo varhain, 1980-luvun puolivälissä, luomututkimukseen Juvan Partalassa. Nykyisin hän kaipaa yhä parempaa tutkimusta ruoan sisällöstä ja eri viljelytavoin tuotetun ruoan vaikutuksista ihmiseen, vaikka luottaakin toisaalta omiin tuntemuksiinsa siitä, että luomuruoka on hyvä valinta.

Maista luomu-tapahtuman järjestäjät ryhtyivät etsimään valintaa varten henkilöitä, jotka ovat julkisesti puhuneet luomutuotannon ja luomuruoan puolesta.

Ehdokkaiksi lupautui kolme valtakunnallisesti vaikuttavaa henkilöä, joilla kaikilla on vahva side myös Etelä-Savoon. Kaksi muuta ehdokasta olivat Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja Sitran asiantuntija Merja Rehn.

He saavat yhdistykseltä kunniakirjat muistoksi osallistumisestaan, Luomuinstituutilta he saavat Suomen luomutuotannosta kertovan kirjan Tarinoita suomalaisesta luomusta.

Lopullisen valinnan tekivät Saimaan luomu ry:n hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet ovat luomutuottajia ja aktiivisia luomutuotteiden kuluttajia.

Vuonna 2016 Vuoden luomukuluttajaksi valittiin juvalainen Henna Kekkonen. Saimaan luomu ry haluaa tällä nimeämisellä kiittää luomukuluttajia, joita ilman ei ole tuottajia. Saimaan luomu ry on toiminut jo 34 vuotta luonnonmukaisesti tuotetun ruoan puolesta.