Strategiatyössä

Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhonen totesi Hyvinvoiva kunta -seminaarissa keväällä, että savolaisissa maakunnissa moni asia on hyvin: koulutustaso, lasten ja nuorten terveydentila, asumisen taso ja ympäristö, ikääntyneiden toimeentulo ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen. Tyypillistä ovat myös pienituloisuus, yksinäisyys ja pitkittynyt työttömyys.

Kuntakentän ”kuuma peruna” tällä hetkellä on hyvinvointi. Terveyden edistäminen on kuntalaissa määritelty kunnan perustehtävä, joka kuuluu kaikille toimialoille. Ei siis mikään ihme, että hyvinvointi pyritään näkemään läpileikkaavana kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan hyvinvoinnin edistämiseen halutaan panostaa entisestään.

Tätä läpileikkaavuutta korostaa mielestäni se, että kaikissa hyvinvointiin liittyvissä seminaareissa, kokouksissa ja koulutuksissa on ollut mukana edustajia kattavasti eri aloilta kulttuurista kuntatekniikkaan. Myös digitalisaatio ja paikallisuus, joka syntyy järjestökentän kanssa yhteistyötä tehden, nähdään merkittävänä voimavarana hyvinvoinnin edistämisessä.

Hyvinvointi -sanaa ei pidä tulkita liian kapeasti pelkästään terveyspalveluiden huoleksi. Sote-uudistuksen jälkeen kunnat eivät vastaa enää sosiaali- ja terveyspalveluista, vaan niistä vastaavat maakunnat. Maakuntien tehtävänä on tukea kuntia ja tarjota niille asiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tueksi.

Etelä-Savon maakuntastrategiassa mittava kulttuuritarjonta, kulttuuritoiminta ja -perinnön vaaliminen sekä matalan kynnyksen liikuntamahdollisuudet katsotaan olennaiseksi osaksi hyvinvointia. Lisäksi maakunnan tasolla hyvinvointiyrittäjyys ja terveysmatkailu nähdään uusina ja kasvavina mahdollisuuksina.

Kunnallisen hyvinvointipolitiikan kulmakivet ovat omatoimisuuteen kasvattaminen, syrjäytymisen ehkäisy, työttömän työvoiman työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja väestön sosiaalisen eheyden parantaminen.

Kuten jo mainitsin, olen tänä vuonna juhlavuoden järjestelyjen lisäksi osallistunut useisiin tilaisuuksiin, joissa hyvinvointi on ollut päivän pääaiheena. Joku saattaisi kysyä, miten tämä asia nyt koskee minua. Hyvinvointikeskustelussa on korostettu ennaltaehkäisyä ja juuri tämä on se, mihin muun muassa minä omassa työssäni pystyn vaikuttamaan. Kenellekään ei varmasti tule yllätyksenä, että kulttuurilla ja taiteella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia terveyteen. Tästä aiheesta voisi kirjoittaa oman kolumninsa ja jätetään se suosiolla myöhemmäksi.

Juvalla ollaan uusimassa kunnan strategiaa, ja tällä viikolla pidettävä elinvoimaseminaari avaa strategiakeskustelun. Seuraavalla viikolla 30.8. strategiatyö jatkuu Hyvinvoiva kuntalainen – työpajassa.

Viimeinen palaveri järjestetään myöhemmin syksyllä 26.9, ja tuolloin keskitytään elinympäristöön. Tilaisuudet ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ja toivomme, että mahdollisimman moni pääsisi tilaisuuksiin vaikuttamaan ja keskustelemaan tästä kaikille yhteisestä asiasta.

Laura Partamies

Kirjoittaja on Juvan

kunnan kulttuuriohjaaja.