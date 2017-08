Viikonloppuna maistellaan luomua – kolmipäiväinen tapahtuma tuo Juvalle suuren joukon ruoantuottajia ja ravintoloita

Kolmipäiväinen luomuruokatapahtuma tuo Juvalle suuren joukon ruoantuottajia ja ravintoloita Etelä-Savosta ja koko Suomesta.

Saimaan luomu ry:n toiminta-alueella on kaikkiaan noin 400 luomutilaa. ”Maista luomu” on tapahtuma, joka on osa pro luomu -työtä. Sen tarkoitus on lisätä tietoisuutta siitä, mitä luomu on ja mitä luomutuotteita on olemassa.

Etelä-Savossa tapahtuman keskipisteenä on tänä vuonna Wehmaan kartano, joka avaa ovensa yleisölle Juvalla lauantaina 26.8. Elokuun viimeinen lauantai on samalla Suomen luonnon päivä.

Grotenfeltin tila on viljellyt luonnonmukaisesti jo 1990-luvun alusta saakka. Tapahtuman puuhanainen Anna Grotenfelt-Paunonen kertoo, että Juvalla luomutiloja on ollut jo 70-luvulla. Grotenfeltin tilan päätuote on luomumaito, joka menee Jalasjärvelle, suomalaiselle Juustoportti Oy:n perheyritykselle.

Vuoden luomutuotteeksi valittiin muutama vuosi sitten luomukermaviili, joka on tuotettu juvalaisten luomumaitotilojen maidosta.

Luomutilat avaavat ovensa Suomessa jo viidettä kertaa, mutta aiemmin kyseessä on ollut Luomuviikko, joka on ollut hieman haastavampi toteuttaa. Mukana on ollut tilojen lisäksi muun muassa keittiöitä ja kauppoja. Alussa mukana oli vain muutama luomutila. Viime vuonna mukana oli jo 15 tilaa ja tänä vuonna 35. Kotipaikkakunnalta tai mökkipaikkakunnalta voi siis löytää kiinnostavan tutustumispaikan luomutuotantoon.

Viime vuonna Maista luomu -tapahtuma järjestettiin Mikkelissä. TeaHouse of Wehmais oli silloin mukana Street food ja sadonkorjuu-markkinoilla.

– Tänä vuonna tapahtuma on kolmipäiväinen ja perjantai on lähinnä ammattilaispäivä, eli tuottajille on järjestetty asiantuntijaluentoja. Illalla Tea House of Wehmais tarjoilee kuitenkin kahden helsinkiläisen huippukokin loihtimia todellisia luomumenuja tallin ylisillä sijaitsevassa salissa kaikille pöydän varanneille, Anna Grotenfelt-Paunonen kertoo.

Illan aikana julkaistaan myös Onneksi on luomua -kirja ja palkitaan vuoden luomukuluttuja. Ehdokkaiksi on valittu kolme paikallista julkisuuden henkilöä, jotka ovat kertoneet, miksi haluavat ostaa luomua. Kolmea ehdokasta on voinut äänestää maistaluomu.com – facebook-sivuilla. Ehdokkaiden yksi kriteeri on ollut se, että kauppakassissa on vähintään yksi luomutuote per ostoskerta.

Maista luomu -tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Luomuinstituutti, Ruraliainstituutti ja Saimaan luomu ry, Juvan kunta, Luonnonvarakeskus (Luke), Visit Mikkeli, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei ry, Helsingin yliopisto ja Sås catering.

– Pirjo Siiskonen Luomuinstituutista otti minuun yhteyttä ja haki yhteistyökumppania muutamista paikallisista luomutuottajista. Aluksi sanoin ei, sillä meillä oli meneillään TeaHouse of Wehmais -teehuoneen remontti ja Deli&Deco-liikkeen perustaminen.

– Ajattelen aina, että asiat tehdään sitten kunnolla tai ei ollenkaan. Nyt ne tehdään kunnolla ja olemme tapahtuman keskiössä järjestävänä tahona, Grotenfelt-Paunonen lisää.

Nyt tulevana viikonloppuna lauantai on täynnä mielenkiintoisia pienoisluomuluentoja, jotka on suunnattu tavalliselle kuluttajalle. Wehmaan kartanon Nils Grotenfelt kertoo omassa osuudessaan aamukymmeneltä muun muassa, millaiset elinolot luomulypsylehmille tulee taata, millaista ravintoa ne syövät ja miten luomukotieläintuotantoa valvotaan.

Luomumaitotilalla lehmät ovat pihatossa, jossa ne voivat käyskennellä vapaana. Niillä on navetassa myös oma makuupaikka ja ne pääsevät ympäri vuoden vapaasti ulos käyskentelemään. Lypsyrobotti mahdollistaa lehmien menon lypsylle omatoimisesti. Luomuvasikka saa myös kulkea reilun viikon emän rinnalla.

Luomutuotannossa myös maaperän hoitaminen oikealla tavalla on tärkeää. Puhutaan viljelykierrosta eli ei kasvateta samaa kasvia samalla paikalla monia vuosia, vaan annetaan maaperälle mahdollisuus saada optimaalisesti ravintoaineita.

Puolelta päivin lauantaina Luomuliiton puheenjohtaja Pirjo Siiskonen puolestaan kertoo luomutilanteesta Euroopan eri maissa. Lauantai-iltana tanssitaan myös luomuiltamia tallin ylisillä ja grilli on kuumana luomutuotteista.

Sunnuntai on suunniteltu perheiden luomupäiväksi, sillä silloin maitotilan edessä on pari luomuvasikkaa, joille saa antaa nimiehdotuksia. Sunnuntaina klo 14 vasikat nimetään voittajaehdotusten mukaisesti.

Lapsille on järjestetty viidessä kategoriassa myös luomupiirustuskilpailu. Varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille ja alakoulun oppilaille on luettu tarinaa luomusta. Sen innoittamana he ovat saaneet maalata tai piirtää.