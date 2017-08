Ottakaa maailma salarakkaaksi – avaruustähtitieteestä tuttu Esko Valtaoja kävi Juvalla

Aina tulee jotain yllättävää ja ihmeellisen kaunista eteen, kun on utelias ja tiedonjanoinen.

Mies, jolla on kotona seitsemän tai kahdeksan tuhatta kirjaa, kertoo kasvaneensa kirjaston lattialla. Hän on avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja, joka oli kutsuttu puhumaan Juvan kunnan 575-juhlavuoden kunniaksi Partalaan omien hassuttelevien sanojensa mukaan ahtaasti aiheesta: Elämä, maailmankaikkeus ja kaikki.

Partalan kesäteatteri täyttyi ääriään myöten jo kahtakymmentä minuuttia ennen luennon alkua ja ovia jouduttiin sulkemaan halukkaiden kuulijoiden nenän edestä. Teatterin katsomoon sai ottaa vain 250 kuulijaa.

Valtaoja haluaa tuoda tiedettä tavallisen ihmisen tasolle niin, että jokainen ymmärtää, mistä maailmankaikkeudessa on kyse. Hänen mielestään tutkimukset sinällään eivät sano kenellekään mitään. Siksi hän on kirjoittanut jo kymmenen kirjaa, joista uusin ”Kohti ikuisuutta” tulee markkinoille lokakuun alussa.

Hän haluaa kirjojen kautta jakaa omaa oppiaan, menestystään ja tietoaan ihmisille.

Juvan torstaisen luennon tarkoitus oli herätellä ihmisiä hyökkäämään tietämättömyyttä, toivottomuutta ja tylsyyttä vastaan.

– Nyky-yhteiskunnassa pitää ottaa kantaa ja ymmärtää. Tämä vaatii pysähtymistä ja ajattelua eikä pelkästään luulemista. Ennen ihmiset luulivat, että tähdet ovat jumaluuksia tai reikiä, joista loisti paratiisin valot. Nyt tähden tulevaisuus voidaan kertoa. Tiedämme, milloin sen elämä loppuu, Valtaoja vertaa.

Valtaojan mielestä ideologioissa ja uskonnoissa kaikki on lukkoon lyöty. Tieteessä taas tulvii eteen uusia asioita koko ajan. Hän ihmettelee, miksi ihmiset pelkäävät ja jopa vastustavat tietoa.

– Elämme tiedon ja taidon maailmassa ja mitä me teemme, tuijotamme tosi-tv:tä.

Toivottomuudesta kertoi Valtaojan mukaan jo Aku Ankka: ”Elämme kovia aikoja ystävä hyvä”, sanoi Aku Ankka. Monen mielestä siis maailman paras aika meni jo ohitse, mutta Valtaoja on toista mieltä.

Hän kehottaa uskomaan tulevaisuuteen ja kertoo, että positiivinen kehitys jatkuu, mutta se ei meitä kiinnosta.

– Maailma on tuskin edes alussa, mutta me suomalaiset olemme synnynnäisiä pessimistejä. Ostamme iltapäivälehtiä kaulukset pystyssä. Haluamme ihanan kauheata, murhia ja terroritekoja, Valtaoja ihmettelee.

Tosiasiassa sata vuotta sitten syötiin kuitenkin pettuleipää, nähtiin nälkää ja kuoltiin. Silti monien on vaikea nähdä tätä nyky-yhteiskunnan menestystarinaa.

Valtaoja kehottaakin ottamaan maailman salarakkaaksi ja korostaa, että tietäminen ja ihmetys on hauskaa. Tieto lisää tuskaa, mutta elämä on kiinnostavampaa tiedon kanssa.

Valtaoja on sillanrakentaja. Keskustelu uskosta ja tieteestä on kiinnostanut ihmisiä aina. Erilaiset käsitykset maailmasta vaativat ymmärrystä ja kunnioitusta toisiaan kohtaan.

– Kovin vähän on asioita, joista voi olla vuorenvarma, sanoo Valtaoja.

Esko Valtaoja

Avaruustähtitieteen professori, joka syntyi vuonna 1951 Kemissä.

Tieto-Finlandia-palkinto tietokirjasta ”Kotona maailmankaikkeudessa” vuonna 2002 .

Vuoden kristillinen kirja -palkinto yhdessä Juha Pihkalan kanssa teoksesta ”Nurkkaan ajettu Jumala?” vuonna 2004 ja teoksesta ”Tiedän uskovani, uskon tietäväni” vuonna 2010.

Väinö Voipio -palkinto Vapaa-ajattelijain liitolta vuonna 2006 , koska hänen työnsä on vuosien ajan edistänyt tieteellisen ja uskonnottoman todellisuuskäsityksen levittämistä.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto kirjasarjasta ”Kotona maailmankaikkeudessa, Avoin tie ja Ihmeitä” vuonna 2008.

Sokrates-palkinto Skepsis ry:ltä vuonna 2011.

Vuoden puhuja 2014, Logonomit ry.