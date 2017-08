Juvan Karjalaiset juhlivat sunnuntaina – juhlaan karjalaisen ilon kautta

Juvalla juhlitaan 27. päivä elokuuta, kun Juvan Karjalaiset viettää 70-vuotissyntymäpäiviään. Samassa vietetään Karjalaisseurojen Mikkelin piirin perinteistä Kaiken kansan karjalaista päivää.

Päivän tarkoituksena on kutsua niin karjalaiset kuin karjalaisesta kulttuurista kiinnostuneet juhlimaan ja tutustumaan karjalaiseen perinteeseen.

Luvassa on muun muassa runoja murteella, Juvan kunnan tervehdys, musiikkiohjelmia, historiaa ja arvonta.

Juvan Karjalaiset perustettiin ensimmäinen kesäkuuta 1947. Perustamassa oli noin 50 henkeä.

Koettiin, että sotien jälkeen Juvalle muuttaneiden karjalaisten tulisi yhdentyä naapurikuntien esimerkkien mukaisesti ja vaalia karjalaisväestön taloudellista, sosiaalista ja henkistä asemaa.

Nykyään yhdistys keskittyy pääasiassa karjalaisen kulttuurin säilyttämiseen ja järjestää esimerkiksi erilaisia yhteislauluiltamia.

Edelleen se toimii yhdyssiteenä Juvan karjalaistaustaisten välillä, ja yhdistyksen kautta pidetään yhteyttä karjalaisiin ympäri Suomen.

Alkuperäisestä johtokunnasta ei ole elossa yhtään jäsentä, mutta varajäsenistä koko Juvan Karjalaisten taivalta on päässyt todistamaan jo yli satavuotias Aarne Huuhtanen.

Yhdistyksen monivaiheiseen historiaan on mahtunut parempia ja huonompia aikoja.

Osa historiankirjoituksestakin on valitettavasti päässyt hukkumaan aikojen saatossa.

Ensimmäiset iltamat pidettiin vanhassa Sampolassa perustamisvuoden joulukuussa. Paikalla ollut mitalillakin palkittu karjalaseuralainen Pentti Kontra muistaa tapahtuman hyvin.

— Minun piti esiintyä siellä ja ensimmäisenä kappaleena esitin Kulkurin valssin, puhelias ja iloinen Kontra muistelee.

Hän myös kertoo pienistä ongelmista iltamien järjestämiseen liittyen. Lupia ei meinannut löytyä ja järjestysmiehiä tarvittiin, mutta niin vain iltamat saatiin menestyksellisesti pidettyä.

Siitä asti toiminta on pysynyt Juvalla aktiivisena. Välillä on ollut hiljaisempaa, mutta nyt Juvan Karjalaisissa on meneillään nousukausi. Jäseniä on kuutisenkymmentä, joista järjestöaktiiveja reilu kymmenen.

— Olemme saaneet lisää jäseniä muun muassa avioitumisten kautta, yhdistyksen sihteeri ja Mikkelin piirin puheenjohtaja Aira Kietäväinen toteaa.

Hänen mukaansa ihmiset tuntuvat myös olevan aiempaa kiinnostuneempia juuristaan, mikä heijastuu myös yhdistyksen toimintaan: karjalaisuudesta ollaan ylpeitä.

Lue koko juttu 24.8. Juvan Lehdestä. Karjalaisten juhlista juttua myös 31.8. Juvan Lehdessä.