Jere Kuivisto sai sopimuksen Mestis-SaPKoon

Juvalaisista nuorista jääkiekkoilijoista hyökkääjä Jere Kuivisto on saanut sopimuksen Mestiksessä kiekkoa pelaavaan SaPKoon.

Savonlinnalaisseuran toimitusjohtaja Petri Karppanen vahvistaa, että Kuivistolle on tehty täksi alkavaksi kaudeksi 1+1-vuotinen sopimus.

Todennäköisesti Kuivisto pelaa pääsääntöisesti SaPKon A-nuorissa saaden joukkueessa hyvin peliaikaa. Hän on kuitenkin tiiviisti Mestis-SaPKon harjoitusringissä.

Kuivisto on ollut loppukesän ajan toisen juvalaisen eli puolustaja Joel Pasosen kanssa SaPKon try outeilla.

Pasonen pelaa alkavan kauden SaPKon A-nuorissa ja on mukana tarvittaessa edustusjoukkueen harjoitusvahvuudessa.

SaPKon pelit jääkiekon Suomen Cupissa käynnistyivät perjantaina 25.8. Joukkue matkasi Porvoo Huntersin vieraaksi ja voitti sen 7-1.

Seuraava Suomen Cupin peli on lauantaina 2.9. Tanhuvaaran urheiluopiston jäähallissa.

Vastaan tulee Jokipojat Joensuusta. Peli on samalla opiston 100-vuotisjuhlavuoden juhlatapahtuma.

Suomen Cupin finaali pelataan perjantaina 22. syyskuuta.