Yhteishenki on tärkeää, kun halutaan menestyä

Juvan Elinvoimaseminaari pohti viikko sitten niitä tekijöitä, joiden avulla Juvasta saataisiin yhä parempi paikkaa asua ja yrittää.

Jo perinteeksi muodostuneeseen seminaariin osallistui kunnan väkeä – virkamiehiä ja luottamushenkilöitä – sekä yrittäjiä ja järjestöjen edustajia.

Tänä vuonna tavoitteena oli keksiä keinoja, joiden avulla nostatetaan yhteistä Juva-henkeä.

Tavoite yhteishengen kohottamiseksi onkin oikeaan osunut. Sillä on suuri vaikutus, kun yhteistä Juva-laivaa ohjaillaan eteenpäin välillä tyvenessä, välillä myrskyssä. Hyvä yhteishenki ja samaan suuntaan soutaminen kannattelevat heikkoina aikoina ja antavat lisää vauhtia hyvinä aikoina.

Seminaarissa kuultiin ajatuksia Muuramen kunnan kehittämisestä. Kunnalla on visio vuoteen 2025 saakka, ja sen keskiössä on yrittäjäaktiivisuus ja Muurame-hengen kehittäminen.

Kuten Juvan Lehden tämän päivän jutusta on luettavissa, Muuramessa luotetaan työkaluina muun muassa joustavuuteen, hyvään maineeseen ja tavoitettavuuteen, kysely- ja tyytyväisyystutkimuksiin. Myös sillä on iso merkitys, millaista henkilökuntaa kunnan palvelukseen on onnistuttu palkkaamaan. Edelleen Muuramessa nähdään, että politiikka ei saa näytellä liian suurta osaa kunnan operatiivisessa toiminnassa.

Kun Juvalla aletaan viedä strategiaa käytäntöön, ehkäpä Muuramen mallista löytyy paljon käyttökelpoista ja hyödyllistä.

Janne Tiainen