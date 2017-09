Lisää ilmaa remontilla Kukkokouluun

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan Vesa Kankkusen esityksen valita Kisara Oy Kukkokoulun ilmanvaihdon parannusurakan toteuttamiseen. Määräaikaan mennessä saapui tarjous myös Savonlinnan LVI-Palveluilta. Valintaperusteena oli edullisin hinta.

Käyttäjäkokemusten sekä kuopiolaisen FinnEnergia Oy:n tekemän sisäilmatutkimusraportin mukaan Kukkokoulun alimman kerroksen ATK-luokan sekä ”vinttiläisten” tilat toisessa kerroksessa vaativat lisättävää tuloilmaa.

Kukkokoulun ilmanvaihtoa on parannettu jo aiemmin kesän 2016 aikana. Tuloilmaa voidaan lisätä hallitusti ilmanvaihtokoneella.

Tutkimuksessa oli teknisen johtajan mukaan tutkittu ongelmakohtia ja ilmavirtausten suuntia sekä mitattu paine-eroja.

– Vaikutti siltä, että ongelmakohtia on ja raportissa on esitetty paikat, mitkä vaatisivat toimenpiteitä, sanoo Kankkunen.

Hänen mukaansa näillä toimenpiteillä saataisiin parannettua opettajien ja oppilaiden oloja Kukkokoulussa siihen saakka, kunnes koulukeskus valmistuu. Alakoulun oppilaiden siirtymisestä uusiin tiloihin ei kuitenkaan ole vielä olemassa tarkkaa suunnitelmaa tai arviota.

– Ei tämä mikään mullistava korjaus ole, mutta sillä saadaan hyvät sisäilmat. Kouluasiaan on määrätty suunnittelutoimikunta ja ääriviivat piirtyvät pikkuhiljaa, Kankkunen kertoo.

Urakkasuunnitelman mukaan koulun rakenteita tiivistetään alapohjasta ja vinttitilojen ikkunoita vaihdetaan.

– Rakennetiivisteet tehdään sen tähden, ettei tulisi mitään haitta-aineita, jos rakenteissa olisi jotain. Kellarin alipaineistaminen on yksi toimenpide, ettei kellaritiloista tule mitään sisäilmaan.

Tutkimusraportti ei ole julkinen, mutta se oli nähtävillä teknisen lautakunnan kokouksessa.