Arvosta suomalaista työtä!

Kulunut kesä oli aivan omaa luokkaansa, sillä ainutlaatuinen kesätyöni erosi suuresti edellisistä kesätöistäni.

Kuvausprojekti herätti selkeästi ihmisten mielenkiinnon, ja sainkin selittää lähes kyllästymiseen asti reissuistani ympäri Suomen. Sain olla mukana toteuttamassa Kauppapuutarhaliiton Puutarhojen Suomi –nimistä hanketta.

Hankkeen tarkoituksena on esitellä Suomi 100 –juhlavuoden kunniaksi sadan eri puutarhan tarina, ja minun tehtäväni oli käydä ne läpi kameran kanssa.

Kiersin yhteensä 93 erilaisessa puutarhassa, jotka tuottavat kesäkukkia, salaattia, yrttejä ja vihanneksia. Toiset paikoista olivat yhden ihmisen työllistäviä, ja parhaimmillaan puutarha työllisti toista sataa ihmistä. Lähimmillään pääsin vierailemaan Joroisten Järvikylässä.

Pohjoisimmat kohteet olivat Torniossa ja Taivalkoskella, eteläisimmät Kotkassa. Ajoin siis käytännössä koko Suomen läpi, pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta.

Kesätyöni alkoivat jo huhtikuun puolenvälin jälkeen, jotta ehdin kiertää kaikki paikat parhaimman sesongin aikaan. Oli kieltämättä kummallista aloittaa kesäiset puutarhakuvaukset, kun ensimmäisenä lumisena aamuna 9-tietä ajaessa jännitti, pysynkö kesärenkaiden kanssa tiellä ja vastaan ajoi aura-auto.

Siitä hetkestä kilometrejä auton ratissa kertyi noin 14 000 ja valokuvia otin yhteensä 14 500. Paljon tuli nähtyä ja koettua reilussa kahdessa kuukaudessa.

Rakkaan kesäautoni hajoamisen lisäksi meinasi hajota myös hallitus. Muistan kirkkaasti hetket närpiöläisten puutarhojen pihoissa, kun kuuntelimme oppaani Oven kanssa vauhdikasta uutispäivää autoradiosta. Lukemattomat keskustelut puutarhayrittäjien kanssa olivat mielenkiintoisia ja valaisevia. Kun alaa ei tuntenut ennestään käytännössä ollenkaan, opittavaa oli paljon.

Jos kuvat ja tarinat suomalaisilta puutarhoilta kiinnostavat, niihin voi käydä tutustumassa Facebookin Puhtaasti kotimainen –nimisellä sivustolla. Kuvia julkaistaan päivä kerrallaan itsenäisyyspäivään asti.

Läpi käymäni projektin jälkeen olen ymmärtänyt, että puhtaus ei ole pelkästään mainospuhetta, jolla suomalaisia tuotteita pyritään markkinoimaan, vaan se todellakin toteutuu kotimaisten tuotteiden tuotannossa.

Oli hienoa huomata, kuinka vahva tahto puutarhureilla on lisätä esimerkiksi biologisten torjuntamuotojen ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

Suomessa pidetään huolta siitä, että kauppojen hyllylle päätyy laadukkaita ja hyviä tuotteita. Taustalla huomaa myös selkeän ylpeyden siitä, että omia tuotteita on viljelty vuosikymmenten ja useiden sukupolvien ajan. Osassa puutarhoista on viljelty jo ennen kotimaamme itsenäistymistä.

Toivottavasti hyvällä asialla oleva Suomi 100 –kampanjamme ulottuu mahdollisimman monelle ja auttaa ymmärtämään sitä, kuinka paljon Suomessa tehdään töitä laadukkaiden ja puhtaiden tuotteiden eteen. Suomalaista työtä on syytä arvostaa.

Onni Ojala

Kirjoittaja opiskelee

kuvajournalismia

Tampereen yliopistossa.