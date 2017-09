Valtakunnan komeimpia pässejä näytillä Juvan raviradalla

Pässeillä on nyt käsillä jännittävät ajat jalostuslampoloissa. Nyt valitaan ne, jotka pääsevät jatkamaan sukua.

Parhaiden emien hyvin kasvaneita ja hyvärakenteisia pässipoikia tai tilalla jo työnsä tehneitä isäpässejä valitaan pässihuutokauppaan myyntiin Juvan raviradalla 8.-9. syyskuuta.

Lammasasiantuntijat käyvät arvostelemassa niitä tiloilla ja mittaamassa ultraäänellä selkälihaksen sekä rasvan paksuuden, mistä voidaan jo elävänä arvioida lihantuotanto-ominaisuuksia ja laskea indeksit valintaa helpottamaan.

Myös lampureilla on isojen päätösten aika.

– Pässin hankinta vaikuttaa isosti katraan laatuun, onhan se usein kymmenien jopa satojen karitsoiden isä, ja puolet ominaisuuksista periytyy siltä. Siksi huono pässi on kaikkein kallein pässi.

Pässillä ei vaikuteta vain yhden vuoden tuloksiin, vaan se näkyy pitkään myös tyttäriensä tuotosominaisuuksissa, painottaa lammastuotannon erityisasiantuntija Sari Heltelä ProAgria Etelä-Savosta.

Ilmoittautuminen pässihuutokauppaan on ollut vilkasta, ja pässejä on tulossa jo yli tavoitellun kolmenkymmenen.

Rotuvalikoimakin on kattava: suomenlammas eri väreissä, kainuunharmas, texel, dorset, oxford down sekä suffolk.

Myös varsinaisen huutokaupan jälkeen pidettävään nettihuutokauppaan on ilmoittautuneita

ProAgrian Katras-hanke järjestää valtakunnallisen pässinäyttelyn ja -huutokaupan osana lampureiden koulutusta.

– Lammastiloilla on opiskeltu ja tehty paljon työtä jalostuksen, ruokinnan sekä hoidon kehittämiseksi. Se näkyy alueella hyvänä eläinaineksena ja sen tuloksina, Sari Heltelä kehuu.

Lauantaiaamuna klo 10 alkavassa pässinäyttelyssä tuomarina toimii englantilainen Ruuth Steele. Pässien rakenne arvioidaan tarkoin ja ne laitetaan sen perusteella paremmuusjärjestykseen, mikä helpottaa valintaa ja on lampureille opiksi. Osa pässeistä kaupataan nettihuutokaupassa samassa yhteydessä.

Itä-Suomessa ei ole ollut pässihuutokauppaa vuosikymmeniin. Tapahtuman järjestämisestä vastaa Katras-koulutushanke, joka toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueella. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseuturahasto ja alueiden ELY-keskukset.