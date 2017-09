Kampusmalli vaikuttaa järkevältä

Juvalla on lähdössä liikkeelle kunnan mittaluokassa huikea rakennushanke. Noin 20 miljoonan euron kokonaisuus pitää sisällään päiväkodin, esi- ja perusopetuksen, lukion, kansalaisopiston ja vieläpä liikuntahallin.

Kampukseksi kutsu rakennuskokonaisuus näyttää todellakin muotoutuvan yhden kampuksen malliksi. Se tarkoittaa, että sivistystoimen eri toiminnot sijoitetaan suunnilleen samaan kokonaisuuteen – voisi jopa sanoa että saman katon alle.

Kampuksen suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja Jaakko Hänninen esittelee tässä lehdessä toimikunnan kokouksen linjauksia.

Yhden kampuksen malli vaikuttaa järkevältä. Se mahdollistaa tulevaisuuttakin ajatellen joustavan elämisen tarjonnan ja kysynnän puitteissa. Kun lasten ja nuorten ikäluokkien vahvuudet voivat vaihdella, yhden kampuksen malli tarjoaa vaihtoehtoja muunteluun.

On päivänselvää, että Juva ansaitsee hyvät ja modernit rakennukset lapsille, nuorille, harrastajille, aikuisille ja kaikille niille, jotka tekevät työtään tai harrastavat tulevissa tiloissa. Nykyiset ovatkin tulleet tiensä päähän.

Toivottavasti rakentaminen pääsee käyntiin, jahka vanhat rakennukset puretaan todennäköisesti ensi vuonna. Sen jälkeen parin vuoden päästä eli vuonna 2020 voidaan juhlistaa uusien tilojen avajaisia.

Juvan tuleva kampus on tärkeä kunnalle ja sen imagolle. Se on vetovoimatekijä, kun perheet miettivät asuinpaikkakuntaansa ja nuoret paikkaa missä opiskella.