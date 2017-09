Juvan Lehden näköislehteen pääsee maksutta YK:n lukutaitopäivänä perjantaina

Perjantaina 8. syyskuuta vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää.

Sen päivän kunniaksi Juvan Lehden digitaalinen versio eli näköislehti on ilmainen koko päivän ajan.

Näköislehteen pääsee Juvan Lehden verkkosivujen juvanlehti.fi kautta. Klikkaa etusivulta Näköislehti-painiketta, niin näköislehti se avautuu.

Suomen YK-liiton Lukutaitopäivää vietetään 8. syyskuuta siksi, että kansainvälinen yhteisö muistaisi lukutaidon merkityksen ja ymmärtäisi sen, kuinka suurta epätasa-arvoa lukutaidottomuus aiheuttaa.

YK:n mukaan lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä myös sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta. Silti maailman aikuisista viidennes ja köyhimpien kehitysmaiden naisten enemmistö on lukutaidotonta.

Koulutuksella on merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Koulua käyvä tyttö todennäköisesti avioituu vanhempana, saa vähemmän lapsia sekä kykenee huolehtimaan lapsistaan paremmin kuin kouluakäymätön.