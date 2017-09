Paikallispuolustusharjoitus Kymi 217 päättyi – harjoituksessa mukana 860 sotilasta

Kaakkois-Suomen alueen Kymi 217-paikallispuolustusharjoitus on päättynyt. Karjalan Prikaatin johtamaan harjoitukseen osallistui 4.-8.9. noin 860 sotilasta. Etelä-Savossa harjoitusjoukkojen vahvuus oli noin 130 henkilöä.

Harjoituksen tavoitteet olivat paikallisjoukkojen osaamisen kehittäminen sekä paikallisen viranomaisyhteistyön harjoitteleminen. Joukot harjoittelivat Mikkelin ja Savonlinnan alueilla.

– Harjoitus täytti tavoitteet. Reserviläisiltä ja yhteistyökumppaneilta on saatu hyvää palautetta, sanoo harjoitusta Etelä-Savossa johtanut Etelä-Savon aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Jyrki Niukkanen.

– Viranomaisyhteistyötä harjoiteltiin Järvi-Suomen Energian kanssa. Harjoitukseen osallistui JSE:n henkilöstöä, paikallispataljoonan esikunta sekä maakuntakomppania, kertoo Niukkanen.

Paikallisjoukot koostuvat toiminta-alueen reserviläisistä. Heitä koulutetaan kertausharjoituksissa, vapaaehtoisissa harjoituksissa ja kursseilla, joista vastaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Paikallisjoukkoihin kuuluvat maakuntakomppaniat, joiden vapaaehtoisia reserviläisiä voidaan käyttää myös rauhan aikana, esimerkiksi virka-aputehtävissä.

– Paikallispuolustus on pohja, jolle rakentuu suomalainen, reserviläisarmeijaan perustuva maanpuolustus, tiivistää Niukkanen.

Paikallispuolustusharjoituksessa oli mukana ensimmäistä kertaa myös erityinen viestintäryhmä osana paikallispataljoonan esikuntaa. Viestintäryhmä vastaa yhteysupseerien kanssa viestinnän sekä mediaseurantakyvyn kehittämisestä.

– Oikea-aikaisen ja tehokkaan viestinnän rooli korostuu poikkeusoloissa. Viestinnällä on suuri merkitys myös viranomaisyhteistyössä, toteaa Niukkanen.