Partalassa tarjolla parasta – Syysmarkkinoille odotetaan sunnuntaina yleisöryntäystä

Viime vuonna huiman suosion saavuttanut Parasta Partalasta -syysmarkkinapäivä tulee taas. Tänäkin vuonna odotetaan yleisöryntäystä, uskoo sunnuntaisen tapahtuman yksi järjestäjä, kunnan kulttuuriohjaaja Laura Partamies.

– Tervetuloa miellyttävään talonpoikaismiljööseen viettämään päivää ohjelmasta nauttien ja syksyn satoa ostaen. Paikalla ovat myyjinä muun muassa Marjatila Teittinen, Juvan Hapankaali, Sappion Luomutila, Paunolan tila, S. & H. Seppänen Ay Hersi, Suur-Savon lampurit sekä monia muita, Partamies luettelee.

Partamies kertoo, että Parasta Partalasta -syysmarkkinat järjestetään toista kertaa tällä porukalla. Tapahtuma tehdään yhteistyössä Partalan toimijoiden kanssa, ja järjestelyjen taustalla hääräävät Laura Partamiehen lisäksi Heli Valtonen Juvan Tryffelikeskuksesta, Paula Tegelberg Partalan Kuninkaankartanosta ja Kirsi Vertainen Paavilan lammastilalta.

– Viime vuoden positiivinen palaute ja reilu yleisömäärä kannustivat meitä toteuttamaan tapahtuman uudestaan. Viime syksyn suosio yllätti ilmeisesti myyjätkin, kun ensimmäiseltä myytävät tuotteet loppuivat jo puolessa välissä tapahtumaa, muistelee puolestaa Paula Tegelberg.

Päivään on myös haettu jotain uutta.

– Tänä vuonna on mahdollisuus tutustua päivän aikana museokohteisiin eli Juvan museoon, Juvan Karjalaisten museoon sekä Galleria Kuninkaankartanoon, Partamies vinkkaa.

Kahvikupin äärellä hersyy nauru, kun naiset pohtivat Partalan syysmarkkinoiden menestyksen taustaa. Heidän mukaan alueen vetovoima ja keskeinen sijain sekä hyvät toimitilat ovat valttikortteja. Myös rennolla yhteishengellä saattaa olla vaikutusta.

– Meillä kaikilla täällä Partalassa on ollut aina yhteinen tahtotila kehittää tätä upeaa aluetta ja saada tänne erilaista säpinää, Heli Valtonen kertoo.

He ovat sitä mieltä, että yhteistyöllä rakentuvat markkinat ovat vain yksi tapa markkinoida aluetta yhteistuumin. Kansatieteilijä, Paavilan lammastilan emäntä, Kirsi Vertainen on tutkinut alueen historiaa Rajupusu Leader-rahoitteisessa hankkeessa.

– Partala on ollut aina paikka, johon juvalaiset ovat kokoontuneet. Me jatkamme tätä vuosisatojen perinnettä, Vertainen naurahtaa.

Päivän ohjelma

Klo 10 Järvi-Saimaan kansalaisopiston opettajat soittavat kansanlauluja Partalan Kuninkaankartanon juhlasalissa, klo 10-12 Vehmaan tallin talutusratsastusta poneilla, klo 10.30 Tryffelin etsintää koiraa apuna käyttäen Tryffelitarhassa, klo 11.30-13.30 lounasta syksyn antimista Partalan Kuninkaankartanosta, klo 12-14 Vehmaan tallin kärryratsastusta, klo 12-14 mahdollisuus vierailla Partalan museoalueen kohteissa (Juvan museo, Juvan Karjalaisten museo, Galleria Kuninkaankartano), klo 13 Tryffelin etsintää koiraa apuna käyttäen Tryffelitarhassa.

Tololan tilan kotieläimet ihasteltavissa Partalan piha-alueella tapahtuman ajan!

Lisäksi Partalan Kuninkaankartanon kahvio avoinna koko tapahtumapäivän.