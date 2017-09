Korttipeleistä kieroimman Kirves-pelin saloihin tutustutaan Juvalla

Kansalaisopiston uusien kurssien joukossa Juvalla on tänä syksynä kurssi nimeltään Kirves – korttipeleistä kieroin.

Kirves on vanha paikallinen korttipeli. Ainakin sata vuotta peliä on pelattu Juvalla, Puumalassa, Sulkavalla ja Rantasalmella.

Kirvesharrastus on vilkasta tänäkin päivänä. Peliä pelataan metsästysseuroissa, kyläporukoissa, baareissa ja perhepiireissä.

Pelistä järjestetään myös kilpaturnauksia neljä kertaa vuodessa, ja niihin osallistuu aina toista sataa pelaajaa. Sen verran kiero peli on että sitä ei opi kuin pelaamalla, kirjattuja sääntöjä ei oikein ole.

– Tervetuloa kaikki pelistä kiinnostuneet mukaan pelaamaan. Niin aloittelijat kuin vanhat mestaritkin, nuoret ja vanhat, naiset ja miehet, sanoo kurssin vetäjä Kalle Grotenfelt.

Hänen mukaansa missään muualla ei tälläistä kurssia ei kyllä järjestetä.

Kurssi alkaa tiistaina 12.9. kello 18 Tirrolantie 7:ssä. Grotenfelt sanoo, että kaksi kertaa saa käydä tutustumassa ilmaiseksi.