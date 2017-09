Kamerakerholla näyttely kirjastossa

Juvan kamerakerholla on syyskuun aikana näyttely Juvan kirjastossa. Näyttelyssä on yhteensä noin 50 kuvaa. Näyttelyn nimi on ”Ihan tavallista” – tallenteita tosielämästä”.

Luonto ja siitä muodostuvat maisemat sekä sen eläimet ovat näyttelyn valokuvaajien kestosuosikkeja, mutta myös ihmiset ja ihmisen toiminta ja merkit maisemassa. ”Ihan tavallista” –näyttely on koonnut yhteen erilaisia kuvaajia erilaisten aiheiden ympäriltä.

Valokuvausharrastus ei katso ikää, ja Juvan näyttelyssä vanhin kuvaaja on 81-vuotias ja nuorin 15-vuotias. Kamerakerhotoiminta antaa mahdollisuuden syventää harrastusta ja joukkovoimalla saadaan aikaiseksi esimerkiksi näyttelyitä.